Pazo de Bendoiro y Casa do Gato: innovación como antídoto contra la crisis

Al mal tiempo, buena cara. Dos nombres propios de la hostelería de Lalín y A Estrada como son Pazo de Bendoiro y A Casa do Gato, confían en la innovación y en ampliar su carta de servicios a los clientes como un antídoto contra la crisis derivada de la situación sanitaria. En el Pazo de Bendoiro la cocina se amplía con un espectacular horno con el que sacar todo el sabor a las mejores carnes. A mayores, el establecimiento apuesta por ofrecer un plus al público infantil, equipando su recinto con un amplio y cuidado parque con juegos y casitas de madera. Por su parte A Casa do Gato estrenó esta semana nuevas instalaciones en la Avenida Benito Vigo de A Estrada, un local que amplía considerablemente las instalaciones de este local, famoso por sus pizzas artesanas, después de haberse ubicado hace más de un año en la Avenida de América.