De las Fallas de Valencia a la Feria de Abril de Sevilla. La residencia As Dores, de Lalín, no dejó pasar la oportunidad de arrancarse por sevillanas en una jornada, la del pasado viernes, en la que la animación se dejó sentir hasta en las calles de la localidad. No faltaron los trajes de faralaes para dar mayor realismo y colorido a la cita, mientras ya preparan la próxima.