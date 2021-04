La colaboración entre el Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra y la Consellería de Sanidade permitirá desde hoy una nueva búsqueda de asintomáticos que puedan estar transmitiendo el coronavirus. En esta ocasión lo harán a través de un cribado poblacional que buscará identificar la presencia de COVID-19 entre jóvenes de entre 12 y 17 años que no manifiestan síntomas de esta enfermedad o que son inapreciables. Un total de 35 farmacias –la práctica totalidad de la existentes– en las comarcas de Tabeirós-Terra de Montes se sumarán a esta iniciativa. Más de 50.000 jóvenes de la provincia están llamados a participar en este programa, al que se adhieren un total de 388 boticas pontevedresas.

“El éxito de este cribado depende de la participación masiva de los jóvenes que, finalizadas las vacaciones de Semana Santa, han vuelto a las aulas”, señaló la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo. Indicó que el ente contactará con colegios e institutos para solicitar su implicación en este llamamiento a los jóvenes para que participen en el cribado y ayuden a evitar que puedan aparecer brotes en los centros educativos.

Consentimiento

Como ya adelantó FARO, las farmacias de Deza y Tabeirós-Terra de Montes esperaban el jueves la llegada de todo el material necesario para poner en marcha estas pruebas, que se desarrollarán en las próximas semanas. La metodología que se utilizará es muy similar a la empleada en el cribado anterior, con la diferencia de que el consentimiento informado de los menores de 12 a 15 años tiene que ser firmado por uno de los padres o tutores. Por ello, no es necesario que los niños acudan a la farmacia, sino que puede ir únicamente la persona que firme el consentimiento llevando la tarjeta sanitaria del joven. Los participantes de 16 y 17 años tendrán que acudir si deciden firmar ellos mismos este consentimiento.

20 al día por botica

En cuanto a la participación diaria, cada una de las farmacias participantes solo podrán hacer 20 pruebas al día. Los sábados, domingos y festivos no podrán recoger muestras, aunque sí pueden entregar los tubos. Una vez recogido el material en la farmacia, el niño debe recoger en su casa una muestra de saliva al levantarse. Tendrá que estar en ayunas, si beber agua y sin haberse lavado los dientes. Al recoger la muestra no podrá tirar el líquido de color rosado que contiene el tubo. Si este fuese de color amarillo, hay que desechar el tubo. La muestra no puede contener moco. Una vez recogida la muestra, se debe llevar el tubo a la misma farmacia en la que se recogió, tratando de hacerlo lo antes posible y siempre antes de las 10.30 horas del día en que se obtiene la muestra. El tubo debe mantenerse en posición vertical y a temperatura ambiente.

Las muestras de saliva son trasladadas por la distribución farmacéutica al laboratorio de Microbiología del Área Sanitaria de Vigo. Una vez procesadas, el resultado se introduce en la historia clínica electrónica del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y se comunica por teléfono móvil al interesado. En el caso de que el resultado no llegue en el plazo de 72 horas, debe ponerse en contacto con la farmacia.

La participación entre las farmacias de las comarcas es muy elevada. Solo dos, como en la ocasión anterior, decidieron no participar. En A Estrada se suman a la propuesta 11 boticas, en Lalín lo hacen ocho, cuatro en Silleda, otras cuatro en Cerdedo-Cotobade, tres en Vila de Cruces, dos en Forcarei, una en Agolada, otra en Dozón y una farmacia en Rodeiro

En la provincia hay 52.263 jóvenes con tarjeta del Sergas entre 12 y 17 años, de los cuales 1.084 cumplen algún criterio de exclusión por haber dado positivo en COVID-19 en los tres últimos meses, ser contacto de seguimiento de un caso de coronavirus o residir en una residencia para personas con discapacidad.

Finalmente, los contagios en la zona se mantuvieron ayer sin grandes cambios. Lalín tenía este fin de semana 11 casos activos, al igual que Vila de Cruces. A Estrada se mantenía ayer con los tres del brote detectado en las últimas horas.