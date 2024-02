El Pontevedra recibe esta tarde al CD Cayón, quinto por la cola de un grupo I de Segunda RFEF en el que los granates quieren recuperar el liderato, que ostenta el Ourense con solo dos puntos de ventaja (Pasarón, 17.00 horas). El equipo granate tomará parte de la iniciativa “Brazaletes de esperanza”, promovida por la Asociación Española Contra el Cáncer para conmemorar el Día Mundial Contra el Cáncer con el objetivo de visibilizar la lucha contra esta enfermedad.

El entrenador del Pontevedra, que recupera a Álex González después de dos jornadas de inactividad por problemas físicos, recordó el choque contra el Cayón de la primera vuelta como un encuentro difícil y sacó como conclusión que “no nos interesa que sea un partido abierto” por las características del cuadro cántabro. “Su mecanismo, su manera de jugar prácticamente sigue igual. Estos equipos que están en la zona baja cuando los analizas y los ves entiendes cómo han obtenido buenos resultados como en Valladolid o en otros campos en los que se lo ha puesto muy difícil a sus rivales”, explicó.

“Es un equipo muy vertical, que acumula mucha gente y busca ser muy profundo, con juegos muy directos a sus atacantes. El recuerdo que tengo del partido de la primera vuelta es de un partido incómodo, en el que ellos sí están cómodos. Es un equipo muy peligroso, más allá de lo que diga la clasificación”, señaló el míster de Ribeira respecto a un rival que se ha tenido que mover mucho en el mercado invernal tras la marcha de uno de sus mejores jugadores, el delantero Alejandro Cañizo, al Zamora.

“Se han reforzado esta semana. No sabemos si van a estar en el once inicial pero seguro que van a formar parte de la convocatoria. Lo que le hemos visto es que sus mecanismos, su manera de jugar prácticamente sigue igual, pero es un equipo de la parte baja que cuando lo analizas entiendes los resultados positivos que han tenido por ejemplo en Valladolid o en otros campos. No va a ser un partido nada fácil”, aseguró Iglesias.

En Pontevedra regresa a un campo de Pasarón que empieza a recuperarse paulatinamente de los efectos perjudiciales de las lluvias continuadas de finales de año.