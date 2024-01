El quinto mejor visitante del grupo 1 de Segunda RFEF llega esta tarde a Pasarón para medirse al Pontevedra. El conjunto granate buscará continuar en la dinámica positiva que lo mantiene en la pelea por el primer puesto de la clasificación a costa del Real Valladolid Promesas, que se presenta en la Boa Vila después de tres jornadas consecutivas sin ganar y en la décima posición de la tabla, coqueteando con el puesto de promoción de descenso, que ocupa el Deportivo Fabril con solo dos puntos menos.

El entrenador del Pontevedra, Yago Iglesias, destacó del filial blanquivioleta que es “fiel a su idea y tiene mucha calidad individual. No cambian independientemente de contra quién jueguen, aunque sí va evolucionando cada semana”. Insistió el técnico granate en que el Valladolid “tiene mucha calidad y gente joven con mucho desparpajo y que no se amedrenta”, lo que lo convierten en “uno de los mejores visitantes de la categoría” que, al contrario de la mayoría de equipos, cree que “no va a venir a cerrarse atrás”.

Yago Iglesias no podrá contar esta tarde con el capitán del equipo, Álex González, que se lesionó el pasado domingo durante el partido contra la Gimnástica de Torrelavega. “Sufrió un pequeño percance en una disputa. No es nada muy importante, pero esta semana no contamos con él”, explicó el míster, que añadió que el extremo cántabro “está pendiente de una prueba que confirme que no tiene nada complicado y a partir de ahí haremos la estimación para que se incorpore”.

Sí está disponible el primero, y de momento único, fichaje de invierno del Pontevedra, Azael García, aunque Yago Iglesias apunta que es duda porque solo ha completado cuatro entrenamientos con el grupo. “Cumple con los requisitos para echarnos una mano. Es un efectivo más para entrenar y para enfrentarnos a rivales de cara a la segunda vuelta. Le vimos cosas en directo que ya vimos”, señaló el técnico granate, pero considera que ha llegado a Pontevedra con un “contexto distinto y otra idea de juego” por lo que todavía tiene que adaptarse a la plantilla, “conocer a sus compañeros y los comportamientos ofensivos y defensivos. Hacemos muchas con balón y sin balón, necesita tiempo para cogerlo”.

De cara a esta segunda vuelta de la competición, el entrenador del Pontevedra destacó que “tenemos margen de mejora, pero ahora nos planteamos objetivos competitivos numéricos”. Concretamente, Yago Iglesias había fijado como meta mejorar lo conseguido durante la primera vuelta, algo que considera “difícil” porque a estas alturas los equipos “ya se juegan cosas”.

Insiste, de todas formas, el técnico granate en que es “pronto” para celebrar nada porque “las ligas y los objetivos se consiguen en las diez últimas jornadas”, por eso considera tan importante “estar bien posicionados” a estas alturas para encarar la segunda vuelta con opciones de asaltar el liderato, que ostenta el Ourense con solo dos puntos de ventaja sobre el Pontevedra. Iglesias tiene claro que el equipo se tiene que centrar en sí mismo aunque “sin dejar de mirar a los rivales” ya que “va a haber partidos contra rivales directos con objetivos similares”.