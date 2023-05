“Son tres puntos necesarios, importantes, imprescindibles y creo que merecidos”

Satisfecho por la victoria, que permite al Pontevedra seguir con opciones de lograr la permanencia, el entrenador valoró los tres puntos sumados ayer contra el San Sebastián de los Reyes como “necesarios, importantes, imprescindibles y creo que merecidos”. Juan Señor se refirió al carácter del equipo, asegurando que “lo tiene, y además ya no es una cuestión del once que el míster elige, sino la aportación de los otros compañeros que les sustituyen. Esto es la mejor lectura”.

El técnico granate reconoció que “sabemos que no tenemos margen y estamos tratando en todo momento de gestionar una situación que no nos haga cometer errores y que permita que el equipo se sienta fuerte y unido. A partir de ahí, creo que hoy por ocasiones, fútbol, sacrificio defensivo, etc., nos convierten, desde mi punto de vista, en merecedores de la victoria”.

Juan Señor también admitió que “hay momentos en los partidos” y que no siempre se está al máximo nivel. “Hay un plan de partido que hacemos, y nos encontramos con un cambio en base a nuestra alineación que a lo mejor no esperaban, el jugar con dos puntas, y hacen en mediocampo una especie de trivote cuando normalmente juegan con dos pivotes. Nosotros queremos hacer nuestro fútbol y creemos que con los efectivos que tenemos y en base a la gente que se va recuperando y a sensaciones, ese plan de partido A es el que nos va a llevar adelante. Es cierto que hay unos primeros minutos muy buenos por nuestra parte, de control, de llegadas ante una defensa de 5; se para eso un poco, ellos tienen sus minutos, hay una especie de toma y daca hasta que nos marcan ese gol en una jugada en la que la pelota se queda muerta... hay que darle mérito al futbolista que ha marcado”.

Así, el míster insistió en que “me quedo con la sensación de que el equipo ha ido a por todas y que los cambios le han aportado una serie de variantes que necesitaba para poder remontar. Y lo que hemos hecho es empatar, por fin, en esa primera parte. Nos llegó el premio que otras veces se nos ha negado”. Recordó, en este sentido, que “en las últimas derrotas, el equipo ha peleado hasta el último segundo por conseguir un gol aunque la diferencia fuera muy grande. Tiene casta”. Además, Señor recalcó que “hemos ganado, pero no hemos hecho nada, queda pensar en el siguiente, y en el siguiente, y en el siguiente”.

El entrenador habló también del estado de Brais Abelenda. “Parece que está un poquito mejor. Él es auténtica fibra y quería volver al campo, pero sentía mareos y no pudimos esperar al descanso (para cambiarlo). Cuando me he despedido de él era consciente de todo y estaba un poquito mejor. Le han dado unos puntos en el labio y parece ser que el golpe en sí le había producido algún mareo”.