“Queda un esprint de siete jornadas y solo vale ganar”

A pesar de los cambios en el banquillo del Pontevedra, una constante se mantiene en el once inicial granate: el concurso de un David Soto (Ourense, 1993) que es, de largo, el jugador con más minutos en la plantilla lerezana. A falta de siete jornadas para la conclusión del campeonato, el central analiza para FARO la situación actual del equipo.

–¿Cómo llega el equipo para el partido contra el Mérida?

–El equipo llega bien, tanto anímicamente como futbolísticamente, a pesar de la derrota del domingo contra el Alcorcón. Estamos en una buena línea desde que llegó el nuevo míster y esperemos este sábado ganarle al Mérida porque es vital para seguir en la lucha por la permanencia.

–A lo largo de su carrera ha vivido situaciones clasificatorias de este tipo. Desde el punto de vista del jugador, ¿cómo se gestiona el seguir avanzando hacia el objetivo llegados a este punto?

–Pues básicamente con tranquilidad. Al final, ni cuando ganas eres muy bueno ni cuando pierdes eres lo peor. Encontrar el equilibrio tanto en los buenos momentos como en los malos es la clave a nivel individual. A nivel grupal, la buena relación que hay entre todos es vital para unirse en los momentos duros e ir todos a una. Creo que este equipo tiene eso y por eso estamos luchando con los demás equipos y no nos hemos descolgado.

–¿El partido contra el Alcorcón fue un frenazo para las aspiraciones del equipo?

–A estas alturas y a estas fechas del calendario, quedarse en lo pasado y arrepentirse de lo que podíamos haber hecho es una tontería. No tenemos tiempo en absoluto para darle vueltas al resultado del domingo pasado. Sí tenemos tiempo durante la semana para corregir cosas y recordar las buenas que se hicieron, pero esto es un esprint de siete jornadas y poco te puedes parar. Solo vale ganar, sacar puntos y llegar a la jornada 38 fuera del descenso.

–En esa línea, Señor está siendo un entrenador más motivacional, más “coach”, que técnico.

–Sí. Al final, la situación en la que nos encontrábamos necesitaba más de esa figura de entrenador que nos motivara, que nos diera refuerzos positivos para salir de la zona en la que estamos. Juan Señor es ese tipo de perfil y creo que con el paso de las semanas el equipo ha creído y ha confiado en su trabajo.

–Cuando la situación clasificatoria es como la del Pontevedra, las primeras críticas siempre suelen ir dirigidas hacia la labor defensiva. ¿Cómo viven los jugadores esa situación?

–No nos queda otra que gestionar las críticas. El fútbol es el mayor deporte que existe y, aunque sea en estas categorías, todo el mundo tiene su opinión. En caso de que el equipo no vaya bien, va a criticar y tienes que aceptarlo. Estarás de acuerdo, a veces no. Siempre que se haga desde el respeto, yo, a nivel individual, no tengo ningún problema en recibir críticas siempre que sea para mejorar. Al final, la afición tiene sus gustos, sus opiniones y nosotros como jugadores debemos respetarlas, dentro del respeto y la cordialidad.