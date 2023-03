Señor se muestra optimista: “Tengo un grupo absolutamente comprometido”

Con solo diez jornadas de liga por delante y la visita del domingo al Rayo Majadahonda (Cerro del Espino,16.00 horas) en el horizonte más próximo, el entrenador del Pontevedra, Juan Antonio Señor, apeló en la previa del partido a los brotes verdes que observa en la plantilla a la hora de creer por ese gran objetivo que supone la permanencia en la división de bronce del fútbol nacional.

“El equipo está bien. Yo considero que el equipo empieza a creer. Le falta terminar de creer. Pero sí que tengo un grupo absolutamente comprometido”, valoró.

En esa dirección de mantenerse con vida hasta el final, Señor aclaró que, prácticamente, dispone de todos los efectivos para el choque ante el Rayo Majadahonda, pero no quiso hacer salvedades a la hora de desvelar si el once inicial seguirá una línea continuista o habrá variaciones.

“Buenas noticias. Casi todos están ahí a punto, salvo alguna mínima excepción. Y el que salga y los minutos que salga sé que no solamente está presto sino que está físicamente bien. El mensaje de hoy antes de empezar el partido ha sido: no demos nada por hecho, no pasemos esa línea débil, fina, de que hemos ganado dos partidos y nos sentimos tal y el que ha jugado los dos partidos de titular piensa que ya va a seguir siendo titular. Cuidado, que este míster valora los entrenamientos hasta de los sábados para cambiar de decisión o no”, argumentó el técnico madrileño.

Con respecto al rival, Señor no se cortó a la hora de elogiar las potencialidades del equipo madrileño, actualmente situado en la novena posición –36 puntos– de la clasificación y con el objetivo en mente de no ser arrastrado de nuevo a la pelea por la salvación.

“Es una plantilla que tiene muy buenos jugadores. Digamos que el dibujo que me hago creo que el último partido en casa creo que empató, venía de ganarle al filial del Real Madrid. El anterior partido a este, pues sufrió una derrota severa. Y supongo que su idea es congraciarse con la afición, sumar tres puntos y de alguna manera mirar más para arriba que para abajo. Pero aquí es donde están los estados de ánimo, las decisiones del entrenador y la puesta en marcha de mecanismos y futbolistas de mucha calidad tienen, por lo tanto nosotros tenemos que contrarrestar eso de alguna manera”, explicó el entrenador del cuadro pontevedrés, que alabó la labor realizada por la escuadra que entrena Alfredo Santaelena y que cuenta en sus filas con todo un veterano como el punta toledano David Rodríguez, viejo conocido de aficiones gallegas como la del Celta o el Racing de Ferrol.

“Ellos tienen unos buenos mecanismos en salida de balón. Tienen gente muy rápida. Habitualmente, juegan con extremos en banda a pie cambiado, algunas veces lo modifican e intercambian posiciones, y tienen un hombre que no puedes dejarle ni un centímetro como es David Rodríguez, que lleva la friolera de diez goles. Tienen muchos argumentos que nosotros tenemos que cuidar y ajustar pero sin perder nuestra identidad”, concluyó.