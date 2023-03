Los rivales por la salvación no dan tregua

La alegría que cosechó el Pontevedra al sumar los tres puntos en la visita del Algeciras a Pasarón supone un plus para la autoestima de la plantilla, según el entrenador del equipo, Juan Antonio Señor, pero no es suficiente todavía para la candidatura de los granates a la permanencia, y más aún tras los resultados de ayer de sus directos rivales. Casi todos han puntuado y dejan la salvación a seis puntos.

El Ceuta y el Badajoz empataron a domicilio y el Fuenlabrada y el Unionistas ganaron, en este último caso al San Fernando, único rival directo que no sumó, junto al Algeciras al que los granates superaron al sábado. El Talavera empazó en Mérida, por lo que comprimen todavía más las ya maltrechas opciones de salvación del equipo granate, que sigue de farolillo rojo.

En los primeros partidos tras el triunfo granate, el reparto de puntos alteró ya la situación clasificatoria de los equipos de abajo, con el Ceuta quedándose en tablas contra el Córdoba y el Badajoz haciendo lo propio en casa de la Balompédica Linense. Esos resultados, sumados al recorte del Pontevedra al Algeciras, situaron el umbral de la permanencia en 31 puntos, seis más de los que tiene el equipo que entrena Señor.

Quien ganó más enteros fue el Fuenlabrada, que dio la sorpresa al Linares Deportivo ganando 0-2 y se coloca fuera del descenso con 32 puntos. Precisamente el equipo jiennense, que ya acumula cuatro jornadas sin conocer la victoria, será el próximo rival del Pontevedra, que repite jornada en Pasarón con el objetivo de volver a hacer de su campo un fortín y sumar por primera vez en lo que va de temporada dos triunfos seguidos en Liga.

Regresa Guèye tras casi tres meses ausente

La victoria del Pontevedra CF ante el Algeciras no fue la única noticia que recibió la hinchada granate este sábado en Pasarón. El partido se caracterizó también por el regreso, esta vez a las gradas, del jugador senegalés Libasse Guèye, que había abandonado unilateralmente la disciplina del equipo granate durante las vacaciones de Navidad con el objetivo de forzar su salida del club, descontento por la falta de protagonismo en la rotación del entonces entrenador, Antonio Fernández Rivadulla. Su presencia en el fondo sur de Pasarón durante la victoria fue después abordada en la comparecencia post-partido por el actual técnico del Pontevedra, Juan Antonio Señor. “Me han comentado que está aquí y puede estar a mi disposición. Será un jugador más y bienvenido, siempre y cuando esté en condiciones, porque ni le he visto ni le conozco. Estaré con él el lunes”, aseguró. Una actitud conciliadora que no fue compartida de la misma manera por uno de los pesos pesados y capitanes de la plantilla, el hispano-brasileño Charles Dias, que afirmó que “mejor no hablar, mejor que hable quien tenga que hablar, me callo y ya está, por el bien de todos”. El extremo africano, llegado a la ribera del Lérez el pasado verano procedente del Diambars senegalés y la cantera del Valencia, jugó su último partido de liga como granate el 11 de diciembre, en la visita a Pasarón del Rayo Majadahonda (1-1). Fue diez días después, el 21 de diciembre, cuando cuajó su mejor –y última– actuación en su única titularidad hasta el momento con el Pontevedra, con dos goles en los primeros 15 minutos del partido ante el Tenerife de segunda ronda de la Copa del Rey.