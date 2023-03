“El equipo ha dado un ejemplo de sacrificio y compromiso absoluto”

Tras su primera victoria a los mandos del Pontevedra, Juan Antonio Señor se deshizo en elogios hacia su plantilla después de estrenar su casillero de puntos como técnico granate.

“Inicialmente, les he felicitado, como no puede ser de otra manera, por el esfuerzo otra vez titánico, con lesiones, molestias y cambios que no estaban previstos y que han trastocado un poco todo. Aunque nos hemos puesto con 1-0, hemos sufrido mucho, pero sí que hemos tenido un premio merecido”, valoró el técnico madrileño.

En su análisis del partido, destacó que tras una gran primera parte del equipo en cuanto a juego, fue el turno de sufrir en los últimos 45 minutos de encuentro, especialmente tras el gol anotado por Brais Abelenda en el 55 de juego.

“Las cinco o seis veces que habíamos roto la línea defensiva con percusiones desde atrás, todas han caído en fuera de juego. Hemos seguido y hemos finalizado bien la primera parte, con un 0-0 pero había que seguir remando. La segunda ya ha sido otra historia”, reconoció Señor, que dio crédito a la pelea que ofreció el Algeciras hasta el pitido final.

“El rival tenía que buscar una manera diferente. Sí que ha habido un cambio. En el inicio del balón les hemos puesto en más problemas y hemos marcado el gol”, explicó, en alusión a la receta ganadora para el tanto convertido por Abelenda.

“Hemos sufrido mucho pero el equipo ha dado un ejemplo más de capacidad de sacrificio y compromiso absoluto. Nos ha dado el premio y espero que esto nos ayude a recuperar esa autoestima tan baja de épocas anteriores. Ese es el trabajo a seguir y cuento absolutamente con todos. He tenido que hacer cambios que no estaban en ninguno de los guiones preparados”, argumentó el entrenador madrileño.

Con respecto a la reaparición de Libasse Guèye tras varios meses desaparecido para forzar su salida del club, el técnico del Pontevedra se mostró conciliador y dispuesto a contar con él.

“Es un jugador que tiene contrato con este club y cuando he venido no estaba. Me han comentado que está aquí y puede estar a mi disposición. Lógicamente, será un jugador más y bienvenido, siempre y cuando esté en condiciones, porque ni le he visto ni le conozco. Sé que ya está por aquí y estaré con él el lunes”, explicó al respecto del jugador senegalés.