La victoria del Pontevedra CF ante el Algeciras no fue la única sorpresa que recibió la hinchada granate este sábado en Pasarón. El partido se caracterizó también por el regreso, esta vez a las gradas, del jugador senegalés Libasse Guèye, que había abandonado unilateralmente la disciplina del equipo granate durante las vacaciones de Navidad con el objetivo de forzar su salida del club, descontento por la falta de protagonismo en la rotación del entonces entrenador, Antonio Fernández Rivadulla.

Su presencia en el fondo sur de Pasarón durante la victoria fue después abordada en la comparecencia post-partido por el actual técnico del Pontevedra, Juan Antonio Señor. "Me han comentado que está aquí y puede estar a mi disposición. Será un jugador más y bienvenido, siempre y cuando esté en condiciones, porque ni le he visto ni le conozco. Estaré con él el lunes", aseguró. Una actitud conciliadora que no fue compartida de la misma manera por uno de los pesos pesados y capitanes de la plantilla, el hispano-brasileño Charles Dias, que afirmó que "mejor no hablar, mejor que hable quien tenga que hablar, me callo y ya está, por el bien de todos".

El extremo africano, llegado a la ribera del Lérez el pasado verano procedente del Diambars senegalés y la cantera del Valencia, jugó su último partido de liga como granate el 11 de diciembre, en la visita a Pasarón del Rayo Majadahonda (1-1).

Fue diez días después, el 21 de diciembre, cuando cuajó su mejor actuación en su única titularidad hasta el momento con el Pontevedra, con dos goles en los primeros 15 minutos del partido ante el Tenerife de segunda ronda de la Copa del Rey.

Un doblete copero que dio pie a que el jugador, asesorado por sus agentes, se fue a su Senegal natal de vacaciones y optase por desaparecer para buscar su salida del club, con un silencio que solo se rompió semanas después a través de sus redes sociales, asegurando el propio Guèye que el asunto estaba en manos de sus representantes.

Su balance hasta el momento con la camiseta granate ha sido de 13 partidos, uno de ellos como titular, y dos goles en 330 minutos de juego.

La respuesta oficial del club al respecto llegaría casi dos meses después de su huida, en una comparecencia pública celebrada el 2 de febrero por la presidenta de la entidad, Lupe Murillo, que afirmó que su caso estaba "todavía sin cerrar" y que no se le había dado la baja, pero dejando caer que "en los próximos días habrá un desenlace".

Parece que ese desenlace ya ha llegado y volverá a unir, al menos hasta final de temporada, los caminos de Libasse Guèye y el Pontevedra Club de Fútbol.