El Pontevedra contra la presión

Cada vez más necesitado, el Pontevedra visita esta tarde al Marino de Luanco (Miramar, 17.00 horas), ante el que buscará el primer triunfo de la temporada en Segunda RFEF. Cinco jornadas sin conocer la victoria son demasiadas para un equipo confeccionado para pelear por el ascenso de categoría, con lo que empezar a puntuar de tres en tres se presume fundamental para ir saliendo poco a poco de la parte baja de la clasificación, en la que actualmente es cuarto por la cola, en puesto de descenso. Los nervios se han instalado no solo en la plantilla, sino también en el club y su entorno, y el técnico leonés empieza a estar cuestionado. “Por mucha intranquilidad que haya en la calle o en el club, el más intranquilo soy yo, porque yo me voy a casa y me sigo comiendo la cabeza para ver cómo puede hacer el equipo para ganar el domingo. La gente piensa a ratos y yo no me quito de la cabeza que llevemos cinco jornadas y no hemos conseguido una victoria”, comentó el propio míster el viernes.

Difícil empresa tendrán los granates esta tarde frente a un Marino de Luanco que, después de encadenar dos triunfos, se ha instalado en la parte media de la tabla. Si jugar fuera de casa y contra un rival con la moral reforzada ya de por sí es complicado, el Pontevedra tendrá que superar además el contratiempo de la baja casi segura de Javi Rey. Aunque finalmente viajará con el equipo, con molestias en el abductor, el pivote defensivo, pieza fija y casi exclusiva en los onces titulares de Ángel Rodríguez, no quiere forzar su recuperación, por lo que el joven Miguel Román podría suplirle. Quien sí parece recuperado de sus problemas en los isquiotibiales es Abelenda, aunque no es seguro que salga de titular.

SEGUNDA RFEF. 6ª Jornada 17.00h. Estadio: Miramar MARINO PONTEVEDRA Julio Delgado Guaya Seoane Oier Nino Rufo Álvaro Cortés Bussmann Soto Traba Steven Miguel Román Luis Morán Yelko Pino Adolfo Lora Charles Churre Álex González Borja Álvarez César Araújo Entrenador Manel Menéndez Entrenador Ángel Rodríguez Banquillo Buru (p.s.), Matador, Diego Díaz, Pinín, Prendes, Omar Álvarez y Dionisio Banquillo Cacharrón (p.s.), Samu Santos, Brais Abelenda, Romay, Martín Diz, Javi Rey, Alberto Rubio Árbitro:iCrespo Puentei(comité de Cantabria)

Los granates tendrán que lidiar también con la presión de no haber conseguido todavía la primera victoria y, especialmente, con la necesidad de corregir ya los despistes defensivos que le han penalizado tanto en las cinco primeras jornadas de competición. En este sentido, el técnico considera fundamental dejar la portería a cero como el inicio del camino hacia el triunfo. Así, esta semana se ha hecho todavía más hincapié en el trabajo defensivo, sobre todo del balón parado. Sobre el Marino, Ángel Rodríguez apuntó que “es un equipo que en su campo es complicado, que pasa muchos minutos que parece que no pasa nada pero tiene arreones con jugadores con buen nivel que han estado en categorías superiores. Es un campo pequeño, pero tenemos tanta necesidad que no nos debemos preocupar ni por el rival ni por el campo. Debemos ser nosotros, un equipo mucho más implicado en tareas defensivas, más concentrado, más cerca del área mejor”.