Descontento por el empate, pero satisfecho por la imagen del equipo, sobre todo en la primera parte, el entrenador del Pontevedra comentó que “si analizamos un poco el partido, creo que en la primera parte estuvimos bastante bien, hicimos los deberes, pero el equipo debió estar más fino en los metros finales, tuvimos ocasiones para hacer un segundo e incluso un tercer gol, pero si no rematas el partido, estos tienen momentos para los dos equipos”. Ángel Rodríguez reconoció que “en la segunda parte empezamos muy imprecisos con el balón, nos hacen un gol en un error en cadena y a partir de ahí el equipo se muestra más nervioso. En el último tramo volvimos a tener la pelota, pero estos partidos de inicio de temporada se van haciendo largos, las piernas empiezan a pesar, la gente ya no decide igual y es lo que nos ha faltado”.

En este sentido, el técnico leonés comentó que en el segundo acto “el Compos dio un paso hacia delante, iba perdiendo, y nosotros, con la sensación de ir ganando y el miedo a perder lo que ya teníamos, hizo que nos mostráramos de una manera distinta”. Pero también afirmó que “todo lo que ha sucedido en el campo ha sido propiciado por el Pontevedra, tanto para una parte como para otra. Cuando estuvimos bien, creo que nos mostramos como un equipo sólido, al que no le crean ocasiones de gol, nos hicieron una y prácticamente la regalamos nosotros, y cuando se muestra así es un equipo complicado”.

Sin embargo, también fue crítico con ciertos momentos en los que los futbolistas no están al cien por cien concentrados. “Por qué el equpo desaparece, le faltan piernas, un poco de intensidad o de gestión de balón. Creo que también es parte del primer partido de la temporada y del primer partido en casa, el equipo tiene que ir creciendo y espero que la próxima jornada podamos conseguir una victoria”.

Sobre el nivel del encuentro de ayer, Ángel Rodríguez apuntó que “entendemos que debemos ser un equipo que tenga intensidad, pero todavía falta un poco de rodaje. Todos se están ajustando, no solo nosotros. En dos tres semanas, esperamos coger un nivel óptimo para competir a nuestro mejor nivel”. Y sobre las ocasiones falladas, el técnico fue claro: “Me preocupa que no se genere, me molesta que no se finalicen bien, pero para fallarlas, hay que tenerlas”. Además, destacó detalles del juego como “robos, salidas muy rápidas, siendo muy verticales, haciendo un fútbol vistoso y pisando área continuamente. En la segunda parte nos ha costado un poco más, estuvimos demasido dubitativos a la hora de finalizar”.