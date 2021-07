El Ciudad de Pontevedra se queda a las puertas del ascenso a Segunda División

Una ajustadísima derrota por 2-1 dejó al Ciudad de Pontevedra sin el ansiado ascenso a la Segunda División del fútbol sala femenino. El conjunto local perdió por la mínima ante el 5 Coruña, que certificó su ascenso, en el encuentro disputado en la noche del sábado en el pabellón de Noia.

El deporte no ha sido justo con el Ciudad de Pontevedra, que llegó a la final por el ascenso con cuatro de sus jugadoras lesionadas y, además, durante el mismo partido se lesionó de gravedad una de las piezas fundamentales del equipo, Leti, cuando mejor se estaba sintiendo el grupo sobre la pista.

El conjunto pontevedrés comenzó el choque contra el 5 Coruña adelantándose en el marcador por medio de Diana Otero, pero tras la inesperada baja de Leti, el cuadro herculino le dio la vuelta al marcador gracias a los tantos de Natalia Sandá y Ana Lago. Especialmente doloroso fue el 2-1, pues llegó tras un rebote.

El club pontevedrés, fundado hace solo siete años, ha estado a punto de hacer historia. Tras firmar una gran temporada en la liga Autonómica, en la que acabó en segunda posición, ocupó la plaza del campeón, el As Burgas B, en la fase de ascenso, a la que este no podía acceder por estar su primer equipo en la misma categoría. Aunque había puesto muchas ilusiones en este play off, tanto la plantilla como el cuerpo técnico y la directiva hacen balance positivo de la temporada y ya piensan en la planificación de la siguiente, confiando en que el trabajo dé, por fin, sus frutos y puedan volver a pelear por llegar a la Segunda División.