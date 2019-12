Carlos Pouso: "Ha sido un partido muy competido ante un rival muy difícil, un filial un poco diferente "

Carlos Pouso dio un gran valor a los tres puntos sumados en la jornada de ayer que le dejan a cuatro puntos del play off y distancia al séptimo clasificado en tres. "Hemos logrado una gran victoria en un campo muy complicado, donde hasta ahora solo había ganado el Oviedo B", recordó el técnico granate,

Pouso señalaba que "ha sido un partido muy competido, hemos hecho una buena primera parte ante un rival muy difícil, un filial un poco diferente a los demás porque sus jugadores saben que la UD Las Palmas les da la oportunidad de llegar al primer equipo, algo que no ocurre en otros filiales".

Como de costumbre Pouso no quiso destacar la labor de ninguno de sus pupilos sobre el campo porque "no me gustaría destacar a ninguno de mis jugadores en concreto, todos se han entregado".

Sobre si los resultados de la jornada le beneficiaron, señaló el técnico granate que "no me preocupa ni sé los demás resultados, solo quiero que mi equipo dé una buena imagen y logre el triunfo en cada partido, como hemos hecho hoy (por ayer) en un encuentro muy difícil".