Quejas por la falta de médico en el CGTD

El proceso de prejubilación del actual médico del Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra ha generado críticas entre sus usuarios, que advierten del riesgo de que las instalaciones no cuenten la mayor parte del año con un facultativo que atienda a los deportistas en caso necesario.

Tal y como ha podido saber FARO, y así lo ha confirmado la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta, el médico del CGTD, Fernando Huelin, se encuentra en un proceso de prejubilación parcial. "Tiene jornadas de trabajo de siete horas y media al día desde mediados de enero a mediados de abril desde los años 2019 a 2022", aseguran fuentes del gobierno autonómico.

"Para paliar esta situación, la enfermera del centro evalúa las enfermedades comunes y, en el caso de no poder solventarlas, los jóvenes son derivados al Punto de Atención Continuada de A Parda", añaden.

Sin embargo, esto no convence a los usuarios y sus entrenadores, que recuerdan que se trata de deportistas de alto nivel. Advierten de que en caso de una lesión no podrán ser atendidos "in situ", como ocurre en otros centros de tecnificación deportiva.

Seguro obligatorio

En todo caso, desde la Secretaría Xeral para o Deporte, se indica que "todos los deportistas están cubiertos por un seguro obligatorio" y que la atención médica especializadas que se presta en las instalaciones "es complementaria".

Por otro lado, las fuentes consultadas recuerdan que la atención fisioterapéutica del CGTD "funciona con normalidad gracias a la fisioterapeuta del centro".

Asimismo, añaden que las pruebas de esfuerzo para las nuevas incorporaciones corren a cargo de la empresa Nuubo, tras firmar la Secretaría Xeral un contrato de servicios.

En este sentido, anuncia que en la actualidad la Xunta de Galicia mantiene "conversaciones avanzadas" con la clínica Quirónsalud "para externalizar el servicio para lo que resta de año y próximas temporadas". Dicho acuerdo será anunciado en próximas fechas, confirman las fuentes oficiales.

El CGTD es un centro de referencia en la excelencia competitiva que incluye, también la formación académica de los deportistas con la finalidad de conseguir su formación integral.

El centro nació a finales de la década de los 80 aprovechando las instalaciones del Estadio da Xuventude y la residencia de estudiantes Atlántico.