Víctor "Churre": "O equipo ten que ir coa cabeza alta"

El central del Pontevedra Víctor "Churre" reconoció que "en futbol esto pode pasar". A pesar de que "estabamos imbatidos en casa en toda a temporada, a verdade é que veu un equipo a Pasarón que creo que foi mellor que nós en casi todas as líneas". Aseguró que "nós intentamos defender a camisola do Pontevedra o mellor que puidemos por toda esta xente que veu a apoiar e que a verdade é de alabar o traballo que fan por nós e o tempo que perden con nós". "Hai que darlle as gracias", dijo al tiempo que señaló que "o equipo ten que ir coa cabeza alta" tras esta temporada.