El Cangas Tapería dos Chata inicia la carrera

El Cangas Tapería dos Chata inicia esta tarde (20.30 horas, pabellón de O Gatañal, con el arbitraje de Moreno González e Indiano Gallardo) ante el Balonmano Sinfín su carrera por el ascenso a la Primera Nacional. El conjunto que dirige Dani Malvido se estrena frente al cuadro cántabro tras su brillante clasificación en la Final a Cuatro gallega, con la intención de comenzar con buen pie su andadura en un torneo muy corto, en el que aciertos y errores multiplican su importancia.

El técnico cangués podrá disponer de toda su plantilla, incluyendo a Anastasja Doder. “Es la que ha estado más entre algodones, porque ha encadenado varias lesiones y aún le falta algo de ritmo”, señala Malvido, que no esconde la importancia de la primera línea de 20 años. Así, las 16 elegidas son las porteras Alba e Irene Ríos; las centrales Naihara y Laura Magdaleno; las laterales Iria Augusto, Marta, Mencía y Anastasia; las extremos izquierdos Antía, Laura Barros y Mairea; las extremos derechos Uxía y María Cancelas; y las pivotes Nayara Pereira, Irene Romero y Nerea Táboas. En la recámara y ante cualquier incidencia con las otras dos porteras, se quedará Salma.

Versatilidad

Malvido subraya que para ganar hoy su equipo deberá aprovechar todas sus bazas, principalmente la versatilidad. “Nos adaptamos muy bien a diferentes escenarios. En defensa podemos utilizar indistintamente el 6.0, el 5.1 o el 3.3 sin ningún problema”, afirma. Y ofensivamente, también destaca los recursos de una plantilla que, si por algo destaca, es por su insultante juventud. La más veterana es Laura Barros con solo 23 años, y hasta seis jugadoras de la convocatoria ni tan siquiera llegan a la mayoría de edad, como es el caso de Naihara, Uxía e Iria (que solo tienen 16 años) y de Nerea, Irene Romero e Irene Ríos (con 17). “Es cierto que nos falta esa veteranía de otros equipos, que tienen jugadoras que son incluso mayores que yo, pero contamos con otras virtudes que da la juventud”, subraya Malvido.

La ventaja de jugar en O Gatañal

El técnico asume que jugar en casa debe darle a las suyas un empujón definitivo. “Es una ventaja muy clara, si no el primer día, sí el tercero. No se trata solo del apoyo del público, sino el poder descansar en casa, los arbitrajes... Son muchos factores”, afirma. No cree que la presión pueda afectar a las suyas, ni por estar en O Gatañal, ni por comenzar la fase. “Los nervios solo te duran los primeros cinco minutos. Además, casi todas las jugadoras ya tienen sectores e incluso top 8 a sus espaldas. No es algo que sea nuevo para ellas”, recuerda.

Del Sinfín apunta que es “un equipo completo, en el que destaca la portería y su lateral izquierdo. Tienen mucho juego con pivote y son un buen equipo”. Malvido ya ha analizado también al Covadonga, rival de mañana, pero no a un Bera Bera del que ha sido imposible conseguir vídeos. “Por suerte es el rival del tercer día, así que podremos verlas en directo aquí”, sentencia.

La fase de ascenso fue presentada ayer en un acto al que asistieron la alcaldesa y la concejala de Deportes de Cangas, Araceli Gestido y Sagrario Martínez, respectivamente, así como el vicepresidente de la Federación Gallega, Fernando Mosquera; y el presidente del Cangas, Alberto González.

Suscríbete para seguir leyendo