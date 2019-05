Luismi: "Al saber los resultados la motivación fue mayor"

El Pontevedra jugó el pasado domingo contra el Unión Adarve tras saber los resultados de algunos de sus rivales directos. La plantilla era consciente de que una victoria en terreno madrileño podía significar un paso decisivo de cara a asegurar la clasificación para el play off, pero no logró sacar nada positivo del campo García de la Mata, en el que encajó un doloroso 3-0.

En este sentido, Luismi admitió que saber resultados como las derrotas del Atlético de Madrid B en Coruxo (3-0) y de la Cultural Leonesa en Guijuelo (1-0) pudo perjudicar al vestuario.

"Sabíamos los resultados el domingo y no sé si generó más presión, pero sí que las ansias y la motivación eran mucho mayores, porque sabíamos que si ganábamos dábamos un paso importante para el play off", reconoció el técnico, que recalcó que "al final dependes de ti mismo, está bien ver los otros resultados, pero si no ganas no consigues nada. Así que es importante centrarnos en ganar nosotros, en hacer un buen partido en Las Palmas y después veremos los otros resultados".

Así, Luismi se volvió a mostrar optimista y con fe en las posibilidades de su equipo de lograr la clasificación para disputar el play off de ascenso. "Las cuentas siguen saliendo. Estamos ahí, con una jornada menos y todo abierto. Creo que hasta la última jornada no se va a decidir casi nada", afirmó.