La Unión Deportiva Ourense cayó derrotada ante el Pontevedra ‘B’, el penúltimo conjunto de la categoría; un mal trago con el que los rojillos han empezado el año pero con el que ya quieren hacer borrón y cuenta nueva.

“Fue una derrota muy dura por como se produjo. Creo que el partido tuvo una primera parte muy buena, de las mejores que hemos tenido durante, donde hubo situaciones para irnos incluso 0-3 al descanso, pero no fue así y en la segunda parte ellos empezaron más agresivos”, dice el técnico de los ourensanos, Jorge de Dios.

También señala que los granates “tiraron dos veces a portería”, pero con ellas hicieron gol, mientras que ellos tuvieron “seis o siete ocasiones muy claras, pero no fuimos capaces de convertirlas así que no conseguimos la victoria. No queda otra que aprender de esto y también ser conscientes de que en estas dinámicas, cuando todo va en contra, hay que adaptarse, poner lo mejor de cada uno para seguir y mejorar”.

En la misma línea opina uno de los jugadores referentes del equipo, Pablo Corzo, “estamos tristes, queríamos empezar el año con el +3 pero no pudo ser. El resumen del partido es que hubo dos partes muy diferenciadas, en una fuimos claros dominadores y en otra no, y ellos aprovecharon porque tampoco fue que hiciesen tremendas ocasiones, pero las dos que tuvieron entraron”.

Quiere pensar ya en el Paiosaco, donde los unionistas esperan sumar los tres primeros puntos del año y “seguir peleando por estar arriba en la tabla”. Por el momento se sitúan en play-off, aunque en la quinta posición, empatados con el Arosa que ocupa la cuarta con 24 puntos y a cuatro del tercero, el Alondras. Para la cabeza faltan 8 puntos; 32 tiene el Bergantiños.

“Hay que pedirle perdón a esa gente que siempre viene y nos apoya porque no le hemos podido dar una alegría, pero estoy convencido de que vamos a darle la vuelta y va a haber muchas alegrías próximamente”, ensalza Corzo.