El Aceites Abril Voleyourense no logró sobreponerse al Torrelavega en su visita a Cantabria en un partido ante un rival directo frente al que las de Pablo Pérez pretendían lograr la primera victoria de la temporada, para conseguir un chute de confianza y un impulso de cara al resto de la Liga.

Las ourensanas cayeron derrotadas en el partido en el que fueron de más a menos y no consiguieron hacer valer la ventaja de llevarse el primer set, porque lo cierto es que las visitantes comenzaron muy enchufadas en su asalto a la pista del Polideportivo La Habana Vieja, pero a pesar de las buenas acciones de saque y ataque de las de O Pompeo, el Torrelavega no bajó los brazos y con ello el primer tiempo terminó muy ajustado, aunque con sensaciones optimistas y las de As Burgas por delante con un parcial de 21-25.

Pero en el segundo set las locales empezaron muy fuertes con el saque, propiciando errores no forzados de las ourensanas que ya no fueron capaces de meterse en la dinámica que buscaban las anfitrionas, con lo que las cántabras lograron empatar el partido llevándose el set por un serio 25-12.

Así se llegaba al tercer tiempo con ambos equipos queriendo sumar de tres, por lo que la pelea estuvo igualada e intensa pero al final pudo la experiencia del Torrelavega que se puso 2-1 arriba con un parcial de 25 a 20.

En el cuarto set, que sería el definitivo, el voleyourense tropezó del mismo modo que en el segundo, sin ser capaz de entrar en dinámica, por lo que con un 25-10 de parcial perdieron el set y el partido con un marcador de 3-1.

Este sábado las ourensanas vuelven al Pompeo donde esperan que su afición las aúpe hasta la primera victoria de un exigente curso. En esta próxima cita recibirán a las 19.00 horas al penúltimo clasificado de la Superliga Femenina-2, el Oviedo.