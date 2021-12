El Ourense CF ve poco a poco la luz al final del túnel. Tras 21 días sin jugar el equipo pontino regresa al césped este mismo fin de semana, en concreto, el sábado frente al Silva. Pero no solo eso, los ourensanos están de enhorabuena porque también tienen ya fecha de recuperación para recuperar las dos jornadas aplazadas ante Arzúa y ante el Atlético Arnoia.

Se avecinan semanas intensas para el equipo de Rubén Domínguez, este sábado juegan ante el Silva el partido correspondiente a la 14ª jornada, el miércoles se desplazarán hasta A Estrada para enfrentarse al Estradense en la 15ª, ese mismo domingo, de nuevo en casa, nuevo partido contra el Rápido de Bouzas y, finalmente, el siguiente miércoles, la recuperación ante el Arzúa correspondiente a la jornada 12ª, el primer partido aplazado para los ourensanos a causa de los positivos de covid-19 en el equipo coruñés.

No fue el único, los pontinos llevan más de medio mes sin jugar porque, a continuación, su cita era un duelo provincial enfrentándose al recién ascendido Atlético Arnoia y el partido no se pudo celebrar debido, en esta ocasión, a los positivos en el conjunto de A Queixeira, siendo de nuevo el equipo de la ciudad de As Burgas afectado pasivamente. Así pues, la 13ª jornada será la última disputas para ambos ourensanos antes del descanso de Navidad, el derbi tiene también fecha de recuperación: 22 de diciembre, un par de días después de que empiecen las vacaciones aquellos equipos que hayan podido disfrutar la mitad de temporada con total normalidad, el 19 de diciembre.