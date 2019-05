Modesto García: "El club no tiene riesgo de desaparición"

Acabó la competición y el presidente de la UD Ourense busca el color moreno en una playa pontevedresa. Desde allí pergeña Modesto García "el mejor futuro posible para el club", desde allí sigue dándole vueltas a esa oferta de un grupo gallego que le hace tilín. Porque del resto prefiere pasar de largo. "Seguimos recibiendo propuestas, pero la gran mayoría son por medio de representantes, de intermediarios, y muchos de ellos no saben ni el modelo de club que tenemos. Por eso no merece la pena ni valorarlas. La UD Ourense lleva cinco años marcnado una línea, en lo social, en lo deportivo y en lo económico, con el modelo actual es imposible seguir creciendo. Nuestra obligación es seguir escuchando a todo el mundo, aunque ya digo que la gran mayoría de las propuestas no son convincentes".

Remarca que la parcela deportiva es cosa del cuerpo técnico, si bien desliza nombres que salvo cambio grande continuarán en el club la próxima temporada. "Hay seis o siete que tienen el compromiso de seguir. ¿Nombres? Pues Pato, Corzo, Vieytes, Rubén Durán, que es un ejemplo de profesional del fútbol, Josu, Rubén Arce, cuya baja notamos muchísimo porque es un jugador desequilibrante...", apunta.

Marquitos, Presas, Hugo...

En un segundo escalón aparecen otros. "Nos gustaría seguir contando con Marquitos, no contaba al principio pero supo esperar su momento. Es de los pocos que no es ourensano pero siente mucho el escudo y la camiseta, de hecho entrena a uno de los equipos. Contamos con él, aunque sabemos que recibirá mejores propuestas económicas. También está Presas, muy joven, de casa, que ha crecido muchísimo; o Hugo. En general, estamos contentos con cómo ha ido la temporada, excepto el primer tiempo de Porriño, el equipo siempre ha jugado al límite de sus posibilidades", relata García.

"Lo que ha pasado al final ha sido un baño de realidad. Al final del partido contra el Choco hubo algunos que pitaron, está bien, representa el nivel de exigencia que tiene este club, malo será cuando a la gente le sea indiferente", retoma García, que remacha: "Los objetivos con los que partimos se han cumplido con creces, el primer equipo selló la permanencia con mucho tiempo de antelación, tres de la base han ascendido. Se ha hecho más de lo que se debía".

"Lo que más tranquilo me tiene es que el club no tiene riesgo de desaparición. Va a haber alternativas, ojalá haya más de una y seguro que merece ser explicada a todos nuestros abonados. Por el que sea tendremos que apostar a muerte todos unidos", finaliza García.