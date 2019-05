Dulce despedida en Vilalba

La UD Ourense despidió la temporada con una victoria en Vilalba, ante un Racing que pasaba por los mejores momentos del curso. Un triplete de Marquitos en la segunda parte dejó en nada el tanto con el que Moreda adelantó a los lucenses al filo del descanso. Cosas de la cabeza, de jugar o no con presión, el caso es que lo que en partidos anteriores significó un mazazo del que no se repusieron los ourensanos, un gol en el minuto 43, esta vez no dejó de ser una mera anécdota. Porque el jovencísimo delantero vigués, en su primer año de vuelo más allá de los juveniles, hizo honor al número con el que jugó, el 9, para llevarse el balón a casa.

Racing Villalbés y UD Ourense llegaban al último partido en dinámicas diferentes, de menos a más los locales, de más a menos los visitantes. Sin embargo, los que más buscaron la puerta contraria fueron los de Currás, que al cuarto de hora ya probaron al guardameta Duarte con un pelotazo de Alfredo. Los rojillos cercaban poco a poco la puerta local, ante un Racing Villalbés que no era capaz de encontrar los huecos por los que hacer daño.

En el minuto 37 le fue anulado un gol a Germán porque la árbitro estimó que había cometido falta sobre el portero, tres antes de que Marquitos obligase a Duarte a mandar a la esquina una pelota peligrosa. En el lanzamiento, el palo devolvió el remate de Josu.

Parecía cercano el 0-1, pero lo que llegó fue el gol lucense, cuando Moreda remató libre de marca. El descanso apremiaba, era el típico gol llamado psicológico, algo nada nuevo en los últimos meses en la casa Couto.

La respuesta

Sí fue novedosa la reacción, sobresaliente. Alfredo volvió a buscar portería, pero el que la encontró fue Marquitos, que empató con un remate certero un centro que venía desde la banda izquierda.

Era el minuto 67 y sólo dos después acertó a remachar una pelota que había quedado suelta después del lanzamiento de Manu Blanco. Se animó, tanto que rozó el 'hat trick' con un cabezazo en el 77. Se le escapó. Pero no tres más tarde, cuando enganchó un pelotazo desde fuera del área.

Fue el último zarpazo de un equipo que rozó el cielo pasadas las navidades pero al que la temporada se le hizo demasiado larga. Despedida dulce porque como subrayó Fernando Currás en la previa no se analizan igual las cosas con una victoria que con una derrota.

Clasificación final

Octavo acaba la temporada la UD Ourense, con los mismos 59 puntos que el séptimo, el Choco. Dos victorias le separaron del play off de ascenso a la Segunda B.

Los pontevedreses, que salieron de Ourense con la vitola de favoritos después de conquistar los puntos con un inapelable 0-3, vitola que ratificaron la semana siguiente con un nuevo triunfo, se frenaron en seco con la derrota de la penúltima jornada en el campo de Calabagueiros contra el Barco dejó tan tocado que en la última se vio sorprendido por el ya descendido Boiro.

El premio gordo marchó para Cangas, las pedreas quedaron en Ourense, un quinto, un sexto y un octavo que visto lo visto saben a muy poco.