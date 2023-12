El Bueu Atlético quiere soñar

El Bueu Atlético recibe esta tarde (19 horas, pabellón Pablo Herbello, con el arbitraje de los cántabros Iñán Arias y García Olavarrieta) al Lanzarote con el objetivo de sumar un triunfo que le permita seguir soñando en la zona noble de la Primera Nacional. Después de haber dado la campanada el sábado anterior contra el Ingenio, el conjunto entrenado por Luis Montes se mide a uno de los colíderes de la categoría (junto a OAR y Reconquista), al que tiene a tan solo tres puntos de distancia. Un triunfo buenense le permitiría recortar aún más las diferencias y afianzarse entre los mejores.

“Sabemos que nuestra posición no es entre los cinco primeros, pero ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos a intentar quedarnos el máximo tiempo posible?”, razona el preparador de los de O Morrazo. Montes destaca la mentalización de los suyos, “porque no piensan en lo de más allá sino en el próximo partido, en el próximo lunes. Estamos muy cómodos en el día a día”. Ese camino es el que ha llevado al Bueu Atlético a ocupar la quinta plaza, con 15 puntos en su casillero, en una temporada que está siendo para enmarcar.

Duro calendario

Eso sí, el futuro para los buenenses no puede ser más duro. En dos semanas se medirán a los tres líderes, con una complicada visita al Lalín entre medias. Un auténtico tour de force que pondrá a prueba la resistencia de los de O Morrazo. Hoy, ante el Lanzarote, Montes ya augura un enfrentamiento duro. “Si no es el equipo de mayor potencial de la categoría, está muy cerca de serlo. Tiene una primera línea potentísima, con tres jugadores que rozan los dos metros, un pivote muy grande... Cuenta con muchos recursos”, relata.

En el Bueu Atlético la principal duda es la de Roque, pendiente de recibir el alta médica tras el golpe en la cara que sufrió en Porriño. Quienes sí estarán en la convocatoria serán Mauro y Javi Torres, que se perdieron el último partido ante el Ingenio. Y repetirá Adrián Suárez, que en apenas un par de encuentros ya se ha hecho con la dinámica de juego tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. “El otro día estuvo todo el partido en defensa y en ataque tuvo un máster acelerado tras la caída de Éber. Hizo un muy buen encuentro”, señala el técnico.

Así, y a expensas de si entra o no en ella Roque, la convocatoria estará formada por los porteros Edu Alonso y Julio; los extremos Javi, José López, Gonzalo, Diego Dios y Andrés; los pivotes Eloy, David Iglesias y Miguel; y los primeras líneas Éber, Brais, Lluque, Adrián y Mauro.