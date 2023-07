El Bueu Atlético ficha al central Lluque y a los metas Edu Alonso, Hugo y Julio

El nuevo proyecto del Bueu Atlético con Luis Montes a los mandos ya está prácticamente perfilado. El club buenense ha cerrado los fichajes del primera línea Diego Lluque y de los porteros Edu Alonso, Julio Ferreiro y Hugo, además del retorno del también meta Raúl Dios. Con estos cinco hombres y la confirmación de que Mauro estará en el equipo al menos hasta el mes de noviembre, la plantilla está al completo para iniciar la pretemporada el próximo martes, día 1 de agosto.

Lluque tiene 32 años y es un central que se adapta a cualquier posición de la primera línea. Formado en el Cangas pasó por las filas del Ártabro y jugó varias temporadas en el Bueu Atlético para acabar en las últimas en el Lavadores, donde coincidió con Luis Montes. “Es cierto que es un jugador similar a Brais, Roque o Pedro, pero cuenta con la ventaja de que se adaptará rápidamente a nuestro modelo”, señala el técnico. Aunque la idea era la de encontrar a algún primera línea de otro perfil, de mayor envergadura y con capacidad de lanzamiento, el mercado no le ha dado opciones de competir al Bueu Atlético. “Así que apostaremos por jugar todavía más rápido”, señala.

Las otras cuatro llegadas coinciden en la posición, la portería. “Es el puesto que teníamos más flojo en el club, ya que solo estaba Iván en el segundo equipo y en juveniles Rubén”, explica el entrenador del conjunto buenense. Así las cosas Edu Alonso cumplirá su tercera etapa en el Bueu Atlético. El meta, de 33 años de edad, será el encargado de poner el toque de veteranía, ya que sus compañeros se sitúan en la veintena. Julio Ferreiro tiene 19 años –cumplirá 20 en breve– y procede del Poio de Primera Autonómica. “Es un jugador alto, en torno al 1,90, un portero más posicional”, lo describe Montes.

En el segundo equipo estarán Hugo y Raúl Dios acompañando a Iván. El primero de ellos tiene 18 años y militó la pasada temporada en el Cisne juvenil. El segundo, por su parte, regresa a Bueu después de un año fuera del equipo por estudios. “Julio, Raúl, Iván y Hugo son cuatro apuestas claras por la juventud. La idea es ir formándoles bajo la tutela de Igor Kustov, habida cuenta de que es una de las posiciones que más dificultades ofrece a la hora de encontrar jugadores.

La otra buena noticia es que Mauro estará en el equipo al menos hasta noviembre, que es cuando podrá definir su futuro laboral. El primera línea iniciará la pretemporada con sus compañeros y jugará el primer tramo del campeonato. Con él la plantilla está prácticamente cerrada salvo alguna oportunidad de mercado de última hora con la que ya no se cuenta. La primera plantilla estará formada por los porteros Edu Alonso y Julio Ferreiro; los primeras líneas Brais, Roque, Éber, Meira, Pedro, Lluque y Mauro; los extremos Javi Torres, José López, Gonzalo y Andrés; los pivotes David Iglesias, Domato y Eloy; y el especialista defensivo Miguel. Luis Montes no perderá ojo del segundo equipo ni de los juveniles.

Una Primera Nacional muy disputada

El técnico cree que la Primera Nacional que se verá este año será “muy complicada. Solo hay que ver a Cañiza, Teucro y Ribeiro, equipos de zona media o baja que se han reforzado muy bien, con fichajes determinantes como los de Santana (Teucro), Gayoso y Dani López (Ribeiro) o Cañiza (Rubén Soliño). Y los equipos fuertes siguen manteniendo su nivel”.

Precisamente el inicio de Liga del Bueu Atlético será ante dos de esos tres equipos, ya que las tres primeras jornadas los buenenses se medirán a Cañiza (en casa), Automanía Luceros (fuera) y Teucro (de nuevo en casa). “Teóricamente son equipos de nuestro nivel, pero se han reforzado muchísimo”, sentencia el preparador.