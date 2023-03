La Agrupación Deportiva Fútbol Sala Bueu afronta mañana (19 horas, pabellón Pablo Herbello) una auténtica final por el ascenso en el encuentro que lo medirá ante el Baíña Baitra, líder de la Preferente Galicia Sur con solamente tres puntos de ventaja sobre los de O Morrazo. El conjunto que dirige Pablo Durán –tercero en la tabla clasificatoria con 53 puntos por los 54 del As Burgas y los 56 de su rival de hoy– aspira a sumar una victoria que lo meta de lleno en la lucha por subir de categoría (ascienden los dos primeros) cuando apenas quedarían seis jornadas para la conclusión del campeonato.

El técnico dispondrá de la plantilla al completo para este trascendental encuentro, incluidos los juveniles que participan habitualmente con el primer equipo, por lo que recurrirá a Álex Bernárdez, Álex Collazo, Martín, Lucas, Álex Miranda, Nacho, Adri González, Cián, Antonio y Samu, y elegir entre los juveniles Pedro, David, Marco y Eloy para completar la lista.

Los buenenses vienen de sufrir una derrota por 9-7 ante el As Neves, pero confían en su fortaleza cuando juegan como locales. En Bueu únicamente han perdido un encuentro y empatado otro en once choques. Su otro punto fuerte está siendo el rendimiento ofrecido ante el resto de favoritos, ya que tienen el golaverage particular ganado al Valladares (cuarto clasificado) y al As Burgas (segundo). Al Baíña ya le ganaron a domicilio en el encuentro de la primera vuelta por 1-2.