El Cangas ante una máquina de hacer goles

El Frigoríficos del Morrazo-Construcciones Castro ya prepara su duelo de este fin de semana ante el Ademar León. Un partido en el que los cangueses intentarán sumar su tercer triunfo consecutivo en liga ante un conjunto que llega después de ganar el miércoles al Bidasoa Irún (35-33). Los leoneses son además el “primer equipo entre los mortales” en cuanto a producción ofensiva, tal como destaca el técnico de los cangueses, Nacho Moyano. Sus 379 goles a favor solo son superados por los 414 que contabiliza el F.C.Barcelona.

La primera clave para prolongar la racha positiva del Cangas pasa precisamente por frenar ese caudal ofensivo. Una tarea que no se presume fácil ante un equipo que fue capaz de vencer al Granollers anotando más de 40 goles (43-32). “Tenemos que tener cuidado en las transiciones, reducir al máximo nuestras pérdidas de balón y llevarles hacia un ataque posicional con una buena defensa seria y contundente”, manifiesta Moyano. Ese trabajo defensivo es precisamente uno de los aspectos que el técnico vuelve a destacar en el triunfo del martes ante el Blendio Sinfín. “En la primera mitad no estuvimos cómodos en defensa y en la segunda crecimos a partir de nuestra defensa. Y a partir de ahí funcionamos en todas las fases del juego”, subraya.

El Ademar León forma parte de la historia del Cangas porque fue en la pista leonesa donde el Frigoríficos logró su primer ascenso a Asobal. Pero una vez en la élite el balance es claramente favorable a los ademaristas y los de O Morrazo no fueron capaces de volver a ganar en León hasta la temporada pasada. Este año el equipo de Manolo Cadenas ha empezado mucho mejor la competición, lo que le permite estar en la quinta plaza con 14 puntos, a uno de la tercera plaza y a cuatro del segundo. “La temporada pasada tenían a muchos jugadores nuevos y extranjeros que no tenían experiencia en Asobal, por lo que les costó hacerse a la liga. Este año tienen cierta continuidad y aunque ya no cuentan con Malasinskas tienen a Juan Castro, que es quien dirige y organiza todo el juego de ataque”, apunta Nacho Moyano.

El encuentro ante Ademar León será el domingo a las 17.00 horas en el pabellón de O Gatañal. Desde el club hacen un llamamiento a la afición para llenar las gradas del “fervedoiro” cangués y convertirlo de nuevo en una auténtica caldera. “Nosotros disfrutamos muchísimo jugando ante nuestra gente y recibimos a uno de los mejores equipos de la liga. Seguro que con su apoyo tendremos nuestras opciones de ganar”, concluye el técnico del Cangas.