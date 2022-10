La tranquilidad de Tomás Vieito

Campeón de España, tercero en la Copa y trigésimo segundo en el reciente Campeonato del Mundo disputado en Brest (Francia). Ese es el positivo balance de Tomás Vieito en una temporada en la que asegura “haber cumplido todos los objetivos. En el primer tramo quería ganar el título nacional y participar en los Juegos del Mediterráneo, y el segundo estaba centrado en el Mundial para renovar la plaza en el equipo nacional”. El vigués afincado deportivamente en Cangas ha conseguido mantenerse en el Nivel I de ayudas, algo que le garantiza poder preparar con mayor tranquilidad la próxima temporada. “Con los recursos que tenemos en Galicia hubiese sido muy difícil tener margen de maniobra para seguir compitiendo en caso de no contar con esta beca”, señala. Las subvenciones le garantizan no solo unas dietas –de 36 euros diarios en España y 42 en el extranjero– sino también la financiación de viajes, inscripciones y material, “aunque siempre debes hacer frente a algún gasto imprevisto”, reconoce.

Su 32ª posición en el Mundial es valorada de forma muy positiva por Vieito. “Solo hay que pensar que el que ganó los dos últimos Campeonatos del Mundo se quedó fuera del top 50, de los que estábamos en el Grupo Oro”, manifiesta. No solo eso, sino también que “más allá de un holandés y de un alemán que son rapidísimos, aquí no ganan nunca los mismos, hay mucha variación”. El motivo hay que buscarlo en que la Clase IQ Foil, de relativamente reciente creación, ha abierto la posibilidad a que todos los competidores empiecen prácticamente desde cero. “Esto es clave. En España suelo estar arriba y aquí creo que tengo mis opciones”, señala el deportista gallego.

De cara a 2023, año preolímpico, el objetivo no puede estar más claro. El Mundial que se disputará el próximo verano en los Países Bajos está marcado en rojo en su calendario. Allí se repartirán diez plazas para los diez primeros países clasificados. Ese billete será para el país y luego habrá que ver los criterios para el reparto de las plazas olímpicas dentro de cada uno de ellos. Lo habitual es que el seleccionador –el cangués Marcos Fernández– y el director deportivo –Asier Fernández– establezcan un par de pruebas selectivas para escoger a su equipo, y todo apunta a que el Mundial pueda ser una de ellas.

“Tengo que mejorar. Tengo un análisis de los diferentes errores cometidos durante toda la temporada y creo que haciendo las cosas solo un poco mejor puedo entrar”, asegura. De hecho, Vieito recuerda que “este año ya he hecho varios campeonatos en los que he estado entre los diez mejores países de la clasificación”. La adaptación al IQ Foil está siendo en su caso bastante buena, aunque admite que hay cuestiones que todavía deberá pulir un poco más para exprimir aún más su rendimiento. “Me queda alguna manía de la antigua clase, como las maniobras o las viradas, porque en RSX eran más lentas y ahora se pueden hacer volando”, apunta, antes de explicar que “a lo largo de la temporada no me ha dado tiempo de automatizar todo”. El otro aspecto mejorable es el de “las salidas. Ya estoy viendo cómo poder pulirlas”.

Pero todo ello será dentro de un mes, cuando inicie la siguiente campaña. Ahora toca descansar “y practicar otros deportes. Hasta la tercera semana, que supongo que me subiré por las paredes y empezaré ya con la rutina de gimnasio”, apunta entre risas.