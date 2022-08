El Alondras celebra hoy su asamblea para los presupuestos y el nuevo escudo

El Alondras celebra hoy su asamblea general ordinaria, una reunión en la que se someterá a aprobación el presupuesto, las cuotas de socio y de la base, así como la propuesta para la renovación del escudo de la entidad. Este punto está suscitando un gran debate, sobre todo en las redes sociales, y algunos socios anuncian que aprovecharán la asamblea de hoy para presentar diseños alternativos para que también sean valorados.

La reunión está convocada para las 20.00 horas en primera convocatoria y para las 20.30 horas en segunda, en el salón de plenos del Concello de Cangas.La directiva presentará a los socios el balance económico y deportivo de la campaña 2021/22 y los presupuestos para la próxima, en la que el primer equipo volverá a militar en la Tercera RFEF.

La propuesta para renovar el escudo del Alondras no está relacionada con criterios estéticos, tal como reafirman desde la directiva. Se trata más bien de una consecuencia de los nuevos formatos y medios digitales. El diseño del emblema alondrista tiene un marcado carácter horizontal, lo que lo dota de originalidad y singularidad. Pero al mismo tiempo supone un problema a la hora de reproducirlo en páginas web o en las redes sociales. “Tenemos un escudo precioso, pero lo cierto es que no encaja bien en los formatos digitales. O bien sale distorsionado o bien le cortan las alas. Como imagen no se adapta bien”, explica el presidente del club, Luis Guimeráns.

El club encargó la propuesta para la nueva imagen a una persona muy vinculada al club: Agustín Iglesias Rodal, “Yuti”, exfutbolista y socio número 81. Presentó varios modelos y la directiva se inclinó por un diseño en formato vertical. Conserva las líneas rojiblancas, pero más estilizadas, y el azul sigue presente como base de la representación de una alondra.

Es la propuesta que presentará la directiva para someterla a consideración de la asamblea. Puede que no sea la única que se debata porque varios socios avanzan que presentarán otros modelos para que se puedan ytener en cuenta.