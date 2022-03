El Automanía Luceros no pudo pasar del empate ayer en casa del Magope Seis do Nadal (29-29), a pesar de que los cangueses dominaron prácticamente todo el partido. Eso sí, la ventaja del Luceros nunca fue mayor a los dos goles. Los cangueses empezaron dominando el encuentro desde los primeros minutos, con Carlos Vilanova, Manuel Pérez y Xoel Martínez como los hombres más acertados en ataque, no en vano sumaron seis tantos cada uno.

El Seis do Nadal consiguió reaccionar y a los 10 minutos restableció la igualada a cinco goles. Sin embargo, el Luceros se mantenía más acertado de cara a la meta rival y llegó al descanso con dos goles de ventaja: 13-15. En la segunda mitad, sin embargo, los de Coia apretaron para conseguir igualar poco a poco la contienda. A falta de 20 minutos para el final del encuentro el marcador reflejaba un empate a 19. Nadie parecía querer escaparse en el marcador. En los últimos 10 minutos el Luceros dio otro estirón pero nunca logró alejarse y finalmente el Seis do Nadal consiguió amarrar un empate. Por los locales estuvieron muy acertados en ataque Bruno Cela y Abraham Alonso, con seis goles cada uno. El empate deja un sabor de boca agridulce en los jugadores del Luceros, pues se enfrentaban a un conjunto de la zona baja y ganar permitiría al filial del Balonmán Cangas dar un salto hacia la zona media de la tabla.