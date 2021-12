Las bajas condenan al Beluso

La novena jornada de liga en la Preferente Galicia no ha sido positiva para los dos representantes de O Morrazo, que cosecharon sendas derrotas en sus desplazamientos ante Ribadumia y Sanxenxo. El Beluso es la primera vez que encadena dos derrotas consecutivas en lo que va de temporada, una circunstancia que viene condicionada por las bajas y ausencias del equipo entrenado por Serafín Pérez, que se cae de los puestos de la fase de ascenso.

“El resultado contra el Ribadumia [3-0] tenemos que reconocer que fue justo, incluso corto. No me gusta poner excusas, pero también es verdad que llegamos con muchas ausencias y después de una semana con algunos contratiempos”, admite el técnico de los bueueses. El Beluso no pudo contar con Martín, Hugo, Dapiga y Darío, que se suman a Álex, que solo pudo jugar en la primera jornada, y a Raúl, que todavía no ha podido debutar. “Son todos jugadores muy importantes para nosotros, pero supongo que la situación en el resto de equipos no debe ser muy diferente”, apunta Pérez.

Entre los que sí acudieron el domingo estaban José e Isma, aunque ambos mermados debido a sendos esguinces de tobillo. Este fin de semana el Beluso regresa al campo de Laxes, donde recibirá al Valladares. Para ese duelo Serafín Pérez espera poder recuperar a Darío, pero pierde seguro por sanción a Martín. Los vigueses llegan en la tercera plaza, con 16 puntos. “No vienen en la mejor dinámica porque solo suman una victoria en los últimos cinco encuentros, pero acumularon un buen colchón de puntos durante las primeras jornadas”, manifiesta el técnico del Beluso.

El objetivo de los bueueses, a pesar de las bajas, es romper cuanto antes esa racha de dos derrotas consecutivas. “El objetivo es ir a por los tres puntos, no nos planteamos otra cosa. No vamos a salir a empatar porque en ese caso lo normal es perder”, afirma de manera rotunda Serafín Pérez. Los últimos resultados dejan al Beluso octavo y con once puntos. “Sabemos que va a ser una liga difícil, con un formato complicado y nuestro destino va a ser el de sufrir”, concluye.

El Moaña, oficialmente aún sin entrenador

El Club Deportivo Moaña continúa, al menos oficialmente, sin nuevo entrenador. Los moañeses visitaron en la última jornada de liga al Sanxenxo, donde perdieron 3-2. Según el acta oficial de la Real Federación Galega de Fútbol, el club moañés “no presentó” entrenador.

Los moañeses se adelantaron en el minuto 29 con un gol de Róber, aunque el Sanxenxo empató cinco minutos después. El Moaña volvería a adelantarse en el segundo tiempo con un tanto de Molinos en el minuto 50. El Sanxenxo volvió a empatar en el minuto 62 y luego marcó el tercero en el 75. El Moaña se queda con dos puntos y este domingo recibe al Céltiga, que es penúltimo con 8 puntos.