El Beluso hace un colchón

El míster señala que el punto logrado en Umia fue “muy sufrido. Aunque no tuvimos el día más activo en ataque, en defensa conseguimos neutralizar al Umia durante 73 minutos y que no pasaran muchas cosas. Es un campo muy pequeño y sabíamos que ellos empujaban mucho y que cada balón parado o saque de banda puede ser una jugada de peligro. La pena es que en el tramo final se nos escapase la victoria”, lamenta.

Reconoce, Sera, que en el último cuarto de hora de juego “ellos tuvieron oportunidades para ganar y sufrimos atrás. Pero es un campo del que es imposible salir sin pasar fases de agobio”, por eso valora el esfuerzo de sus hombres. “Durante casi todo el duelo hicimos un partido muy completo y serio, evitando las situaciones de peligro del Umia”.

La plantilla del Beluso regresó esta semana a los entrenamientos para preparar el duelo de este domingo, cuando visita al Xuventude Sanxenxo (a las 12.00 horas), con el objetivo de seguir ampliando el colchón de puntos con respecto a la zona de peligro. “Lo importante de mantenernos en los puestos altos, a estas alturas, es que estamos sumando puntos”.

Al retomar los entrenamientos tras el duelo del domingo el jugador del Beluso Raúl sitió un pinchazo muscular y casi con total seguridad estará descartado para medirse al Sanxenxo. Recae por lo tanto de sus molestias, tras regresar ante el Umia a los terrenos de juego “y disputar unos 60 minutos, como teníamos pactado”. Raúl se suma, en la enfermería del Beluso, a la baja de Álex. El resto de jugadores estarán disponibles para visitar O Salnés.

El Sanxenxo es último con cero puntos, los mismos que el CD Moaña. Sera no se fía y asegura que su principal reto es motivar a sus jugadores. “Conozco mil encuentros como este, y lo importante es que la plantilla entienda que el Sanxenxo tiene un once titular muy competitivo. Aunque todavía no haya puntuado está compitiendo cada duelo y en algún momento empezará a sumar, por lo que tendremos que estar muy enchufados”, concluye el técnico.