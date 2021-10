El Alondras fía su mejoría a O Morrazo

“Los partidos en casa son los que te marcan. Si te dejas puntos en ellos no vas a poder mirar hacia arriba, sino que lo harás hacia abajo”, razona el preparador alondrista, que quiere hacer bueno la igualada ante el filial del Lugo con los tres puntos de esta tarde. “Ganar supondría trabajar con mayor tranquilidad, y eso siempre es positivo. Tienes un mejor ambiente, más alegría y unión... Eso siempre te lo dan los resultados”, afirma Tizón.

Mauro será baja para este choque al no haber superado unos problemas de pubis que lo tendrán alejado de los terrenos de juego al menos una o dos semanas más. Tampoco están en las mejores condiciones Aitor Díaz (también con molestias en el pubis) ni Manu Vilán (que sufrió una microrrotura de fibras la semana pasada). Es por ello que Tizón ha llamado a los 19 disponibles y hará un último descarte hoy mismo en O Morrazo. “Ninguno de los dos está para jugar los 90 minutos, pero sí podríamos apostar por ellos en la recta final en caso de necesidad”, señala. Los otros 17 elegidos serían los porteros Martín y Raúl Alonso; los defensas Diego, Jesús, Anxo Vilas, Pablo García, Guille, Abel, Raúl Paz y Ángel; los mediocampistas Yago Pérez, Óscar Martínez, Ube, Cacheda y Javi Pereira; y los delanteros Nando y Firi.

El conjunto cangués recibe al Choco con la intención de alejarse de la zona de peligro

Tizón aún no tiene decidido el once pero todo apunta a que habrá alguna variación tanto táctica como de futbolistas con respecto al pasado fin de semana en Lugo. “Seguramente cambiemos algo porque ni el rival ni el contexto son los mismos”, señala. No obstante, apunta que los cambios serán mínimos “porque la línea de estos últimos partidos ha sido buena. Habrá que ver todo un poco”.

Lo que sí está claro es que el Alondras volverá a centrar sus esfuerzos en mantener la solidez defensiva que ha conseguido en los últimos compromisos. Ser serios atrás y no conceder oportunidades es la base para construir victorias, habida cuenta de que el gol no está siendo uno de los puntos fuertes de los cangueses. “Estamos siendo bastante más sólidos. La prueba fue ante el Polvorín, un equipo con un importante caudal ofensivo que nos pudo generar muy poco. Y el Viveiro tampoco nos creó demasiado”, sentencia el preparador del cuadro rojiblanco.

Tizón destaca la zona ofensiva redondelana

El técnico del Alondras advirtió sobre la peligrosidad del conjunto redondelano, especialmente en su apartado ofensivo. “Lo que mejor que tienen es su ataque, la línea de mediapuntas y delanteros”, subraya Tizón. Eso tampoco significa que en defensa sea un equipo endeble, sino que, según apunta el preparador rojiblanco, “les ha pasado un poco como a nosotros, que con pocas llegadas les estaban haciendo bastante daño”.

Los últimos duelos de los redondelanos les han servido para mostrar su verdadero potencial. El pasado fin de semana el Choco igualó en su feudo sin goles ante el potente Barco. Y el miércoles, en el partido aplazado ante el Polvorín, arrancaron un empate a dos goles en cancha ajena. Los redondelanos ocupan la decimotercera posición de la categoría, con seis puntos, tres menos que el Alondras.