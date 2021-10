“Necesitaba volver a sentirme jugador”

Salió de Cangas para acumular minutos y experiencia en Domaio y Sanxenxo en la Preferente Autonómica y posteriormente dar el salto a la Tercera División desde el Rápido de Bouzas. Y volvió la temporada pasada como un futbolista ya hecho, con el objetivo de afianzarse en el Alondras, algo que los problemas físicos le impidieron. Es ahora cuando Adrián Freire, “Firi” ha comenzado a dar muestras de su verdadero nivel y a hacerse un hueco en los esquemas de José Tizón. El último ejemplo fue el domingo, con los dos goles que anotó para darle el triunfo a los suyos ante el Viveiro.

A sus 26 años parece haber adquirido la madurez futbolística necesaria, que se une a una presencia cada vez mayor en los planes de José Tizón, con tres titularidades en los cuatro últimos partidos de Liga, una racha que el cangués ha adornado con tres dianas.

– Ante el Viveiro consiguieron una victoria muy importante para evitar meterse en problemas clasificatorios.

– Sí, estamos contentos, porque nos hacía falta ganar, y sobre todo volver a hacerlo en casa. No lo hacíamos desde la primera jornada y ahora ya tenemos ganas también de sumar el primer triunfo fuera.

– Quizás fue su partido más solvente en el aspecto ofensivo, en el que disfrutaron de más ocasiones de gol.

– En cada partido estábamos teniendo dos, tres o cuatro ocasiones, pero lo cierto es que nos estaba penalizando demasiado algún fallo atrás. Somos conscientes de que lo primero es la faceta defensiva, y así acabaremos ganando muchos partidos, porque arriba siempre generamos cosas. Solo hay que estar un poco más acertados.

– Ese triunfo les dará una mayor tranquilidad.

– Estamos solo en la séptima jornada y aún queda tiempo. No estábamos preocupados, pero siempre tienes esa tensión de no ganar, de que hay que ponerse las pilas. Ganar al Viveiro nos ayudará.

– Hicieron una pretemporada muy sólida, pero ahora en Liga les ha costado bastante más. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo?

– Es que fue una pretemporada atípica, ya que con la Copa RFEF estuvimos compitiendo desde el primer día. No fue una pretemporada al uso, e igual nos pasaron factura tanta prórroga, viajes, partidos. Pero no nos queda otra que intentar coger ese nivel y ser defensivamente muy fuertes.

El bigoleador ante el Viveiro subraya que lo primordial es reforzar el aspecto defensivo

– Da la sensación de que en todos los partidos, salvo en el del Rápido de Bouzas, han competido y han estado muy cerca de puntuar.

– Sí, pero al final el fútbol se mueve por dinámicas y salir de una regular es muy complicado. Después de este fin de semana y a pesar de que ahora nos vienen partidos difíciles, esperamos continuar en la buena línea.

– Ahora les toca un Polvorín que es uno de los equipos más en forma de la Liga y el único que permanece invicto.

– El Polvorín siempre es un rival difícil porque como todos los filiales tiene un ritmo alto de juego. Además, este año se ha reforzado bastante bien, pero nosotros vamos a salir a intentar traernos los tres puntos.

– ¿Les puede favorecer el disponer de más espacios al ser un equipo que juega de forma más alegre?

– Nuestra idea siempre es aprovechar las debilidades del rival y que las nuestras no se vean. Puede ayudarnos para salir al contragolpe.

– Anotó dos goles el domingo. Supongo que anímicamente es un buen refuerzo.

– Sí estoy contento, pero sobre todo porque sirvieron para ayudar al equipo a salir de la mala dinámica de resultados.

"Quizá nos pasó factura tanto viaje y prórroga en pretemporada", señala

– Lleva ya tres dianas y poco a poco se está haciendo un hueco en los esquemas de Tizón, con la competencia que hay arriba con Manu Vilán, Nando e incluso el capitán Mauro.

– Como ya dije, al final lo realmente importante es ayudar al equipo, aunque está claro que cuanto más juegue, más contento estaré conmigo mismo. Pero está claro que si uno marca 45 goles y no gana partidos no puede estar feliz.

– Después de los problemas físicos del año pasado parece que va cogiendo su nivel.

– Sí, entre la pandemia y la lesión del año pasado estuve mucho tiempo sin poder encadenar varios partidos seguidos. Sí jugué algunos al final de la temporada pasada, pero necesitaba una pretemporada de verdad y coger ritmo, en cierto modo volverme a sentir jugador otra vez.

– Ha jugado estos años de delantero de referencia, segundo punta, mediapunta, en banda e incluso de mediocentro. ¿Dónde se encuentra más a gusto?

– Siempre me he encontrado mejor como segundo punta o mediapunta, e incluso como delantero. Depende del rival, pero me gusta tener esa libertad que te permite ser el segundo punta.

– Con su vuelta ya forma parte de ese bloque de canteranos, de gente de la comarca en el equipo.

– Cuando me marché mi ilusión era volver, porque esta es mi casa y no quería volver porque sí, sino para sentirme importante dentro del equipo.