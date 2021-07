Menduiña: "Soy un jugador de casa y todo ha sido muy fácil"

Menduiña, de 30 años de edad, se ha convertido en este tiempo en uno de los referentes ofensivos del equipo, un hecho que ha tenido su reflejo en las estadísticas. El extremo acabó la pasada campaña como tercer máximo realizador de la escuadra de O Morrazo con 83 goles, una cifra que solo superaron Dani Fernández (130) y David Iglesias (129). Destacable ha sido su acierto desde los siete metros, con 41 lanzamientos transformados de 48 intentos, lo que le otorga un 85 por ciento de efectividad y lo convierte en uno de los especialistas no solo del equipo sino también de la competición.

El extremo derecho renueva por un año con el Frigoríficos del Morrazo

“Es un hombre de club, que está integrado no solamente como jugador sino además como entrenador de base en nuestro organigrama técnico”, señala el director deportivo de la entidad, Óscar Fernández, que añade que su importancia en el equipo queda demostrada con su aportación goleadora al mismo. “No había dudas en que siguiera y lo hará hasta que él quiera”, sentencia el directivo.

Por su parte, el jugador se mostró muy satisfecho por una renovación que estaba cantada. “Soy de la casa y todo fue muy fácil. Estoy contento con los minutos que juego y a ahora hay que seguir mejorando y aprendiendo”, afirma. Eso sí, no rehúye la autocrítica y admite que el pasado no fue su mejor año en el aspecto personal. “La pandemia no ayudó tampoco demasiado a adquirir una regularidad y hubo partidos complicados”, señala, en referencia al bache que experimentó en su juego en la recta final de la segunda vuelta.

Sin embargo, en su momento más bajo fue capaz de sacar fuerzas y rendir a muy alto nivel en el choque decisivo de la temporada, el del Guadalajara, donde poco le importó tener enfrente a un portero como Hombrados. “Te entran los dos primeros lanzamientos y dan igual los partidos anteriores. Aprovechas el tirón”, señala, antes de añadir que la permanencia del equipo “sabe mucho mejor por cómo se consiguió. No buscamos salvarnos en los últimos partidos, pero si al final sale así, te gusta más, es más gratificante”.

La plantilla ya cuenta con 12 efectivos

Con la confirmación de la renovación de Adrián Menduiña el Frigoríficos del Morrazo continúa dando pasos firmes de cara a la configuración de la plantilla de la próxima temporada. Así, Nacho Moyano dispone ya de un total de 12 efectivos en su equipo, con lo que ya cuenta con el grueso de la escuadra. Así, ya han confirmado su presencia en el equipo de la próxima campaña el portero Gerard Forns; el central Rubén Soliño; los extremos Menduiña y Dani Fernández; los pivotes Martín y Quintas; y los laterales Gayo, David Iglesias, Brais y Santi López. A ellos se han sumado las dos únicas incorporaciones hasta la fecha, las del lateral derecho Lucas Aizen (Fertiberia Puerto Sagunto) y del extremo derecho Jenilson Monteiro (Artística de Avanca). Resta por anunciar alguna renovación y por cerrar al menos dos fichajes más, los de un tercer pivote y de un central para competir con Rubén.