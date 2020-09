El Alondras arranca ante la UD Ourense

La Unión Deportiva Ourense de un viejo conocido para la afición alondrista como Champi (y también del lateral Varo) será el primer rival del Alondras en la atípica temporada 2020-2021, con 24 equipos en liza y una primera fase de dos grupos integrados por 12 escuadras cada uno de ellos. El conjunto ourensanista visitará el campo de O Morrazo el domingo 18 de octubre en el duelo que levantará el telón para los de Jorge Otero en la presente campaña.

No parece haberle tocado en suerte al cuadro cangués un inicio particularmente complicado sobre el papel, habida cuenta de los duros rivales que han quedado encuadrados en la zona sur, con los equipos de las provincias de Pontevedra y Ourense. Y es que además de la UD Ourense los de Otero se medirán en el inicio al Barco a domicilio (en el choque más duro de este primer mes) y luego lo harán con el Pontellas en O Morrazo y con el Rápido de Bouzas a domicilio, dos de los conjuntos que ocupaban puestos de descenso cuando se suspendió la competición la pasada campaña por el coronavirus.

El técnico de Nigrán no muestra ningún tipo de preferencia a la hora de tener este calendario u otro cualquiera. "Realmente me da igual. No sé qué rival puede ser mejor para empezar, porque cada partido será una historia, y más en esta Liga", apunta. Sobre la UD Ourense señala que "es cierto que perdió algo de potencial con respecto al año pasado pero es un buen equipo y tiene una tremenda historia detrás". Eso sí, no desdeña la ventaja de comenzar en casa. "No es mala opción, porque en teoría te da un mayor favoritismo, aunque eso se ha equilibrado mucho en los últimos años. Si hay público también puede ser una ayuda para el equipo", razona.

Lo que tiene claro Jorge Otero es que la competición será muy exigente desde el primer momento, "con duelos muy competitivos, lo que convierten esta temporada en todo un reto para cualquiera de nosotros". En esta primera vuelta también pasarán por O Morrazo Ribadumia, Ourense CF, Atios y Arosa, mientras que los cangueses deberán desplazarse para jugar fuera de casa contra el Arenteiro, el Choco y el Estradense.

El Alondras cerrará la primera fase ante uno de los máximos favoritos a pelear por el ascenso, el Arosa, y lo hará en cancha vilagarciana. "Ojalá que ese partido sea determinante y juguemos por algo importante. Ellos son un candidato claro a estar arriba y el partido será muy complicado", vaticina.

La competición en esta primera fase se extenderá hasta el 21 de marzo en una Liga que jugará su último partido del año el 20 de diciembre y que se reanudará el 10 de enero con la segunda vuelta.