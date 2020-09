Tirán y Samertolaméu miden su ilusión

La hora de la verdad ha llegado. En una temporada atípica como pocas Tirán Pereira y Samertolaméu Oversea afrontan este fin de semana el playoff de ascenso a la Liga ACT. Zarautz, Pedreña y San Pedro serán sus rivales en una doble regata en Bermeo (mañana( y Portugalete (el domingo) que decidirá las dos escuadras que la próxima temporada competirán con las mejores tripulaciones de banco fijo en el ámbito nacional.

La ilusión es la mejor arma de los moañeses en una eliminatoria que se prevé dura como pocas. "La más complicada fue la de 2017 porque había dos proyectos profesionales preparados para subir como Santurtzi y Donostiarra, y este año quien más dura lo hace es el que se juega la permanencia [Zarautz], que no se salvó por muy poco y que viene de competir en La Concha", afirma Dani Pérez, preparador de los de Meira, en una opinión que comparte su homólogo de Tirán, Benjamín Vázquez. "Con Zarautz ya ves lo que hay, y encima le sumas a Pedreña, que ha hecho una gran inversión en un equipo semiprofesional, y a San Pedro, que estuvo cerca de ellos", manifiesta.

Así las cosas, a los gallegos les toca el papel de tapados. "Nunca se sabe, porque la Clasificatoria de La Concha no es buena referencia y nosotros siempre partimos con desventaja por el viaje y porque conocemos menos el campo de regatas", afirma Vázquez. "Tenemos el equipo más ligero de todos, pero también es una escuadra muy fuerte mentalmente. Vamos con los pies en el suelo y a disfrutar", dice Pérez. "Hemos hecho bien las cosas y el barco va más rápido que el año pasado. Si luego te ganan porque son mejores que tú pero has evolucionado pues estaremos contentos por el trabajo", razona el técnico de Tirán.

Lo que parece claro es que el factor anímico y de forma es otro de los aliados de Meira y Tirán. A ninguno se le ha hecho larga la espera desde el final de la Liga Gallega, con la Clasificatoria para La Concha entre medias. "Tenemos ganas de que llegue y no se nos ha hecho largo. Otros años estábamos pendientes de si ir o no ir y este nos hemos preparado mentalmente desde el inicio para llevar la temporada a finales de septiembre", reflexiona Dani Pérez, que ve a su equipo "muy alegre, muy dinámico". Otro tanto le ocurre a Benjamín Vázquez con la Mar do Con. "Al llevar meses encerrados y ser una temporada más comprimida la Liga se nos ha hecho corta", señala.

Ambos tienen muy claro que la primera jornada en Bermeo será determinante. "Es el día más importante y la regata más peligrosa. Si no te metes entre los dos primeros va a ser difícil remontar el domingo. Si no se puede hay que ser tercero pero muy cerca del segundo", vaticina el preparador de Tirán. Dani Pérez admite que "la primera jornada marca mucho la del domingo. Por lo general, si andas bien el sábado el domingo lo confirmas", aunque también tiene la excepción. "Hace dos años Astillero hizo un primer día horrible y luego nos dejó fuera del ascenso por solo 44 centésimas", recuerda.

Tanto Tirán Pereira como Samertolaméu Oversea parten hoy hacia Euskadi y, salvo sorpresa final, con la totalidad de sus efectivos.