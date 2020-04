- Intento no pensar mucho en eso porque no es lo importante. Sé que estamos últimos, pero también sé que quedarían once jornadas por disputar y que es una situación igual a la que vivimos hace dos temporadas, cuando conseguimos salvarnos. Pero ahora la salvación en la que debemos pensar es en la lucha contra el coronavirus. No importa jugar, lo que importa es ser solidario con la gente, quedarse en casa y cumplir con las normas de Sanidad. Tenemos que salir todos juntos de esto.