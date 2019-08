El Cangas acusa la intensa pretemporada y sufre ante el filial

El Balonmán Cangas Frigoríficos del Morrazo se metió, un año más, en la final four de la Copa Galicia, y lo hizo tras vencer a su filial, el Luceros, en cuartos de final por diez goles de diferencia (23-33). Sin embargo, el choque no fue plácido ni mucho menos para el conjunto de Asobal. Y es que el Luceros plantó guerra y hasta los últimos 10 minutos la primera plantilla no consiguió escaparse en el marcador y que el luminoso empezase a reflejar la supuesta diferencia entre ambos conjuntos.

Al descanso el Cangas solo ganaba de cuatro goles, por una diferencia de 14-18. David Veloso y Ángel Rodríguez, con su acierto goleador, mantuvieron al Luceros en el partido.

En el comienzo de la segunda mitad el Cangas trató de escaparse, pero el Luceros consiguió neutralizar el arreón inicial y llegar a falta de diez minutos para el final a solo 4 goles de desventaja. Fue entonces cuando los de Asobal, con Moisés Simes, Menduiña y Mitic como hombres más acertados de cara a puerta, comenzaron a poner tierra de por medio para dejar sellado su pase.

Entre las novedades, debutó el nuevo fichaje, el central Valiantsin Kuran, que anotó tres goles. El entrenador del Cangas, Nacho Moyano, se mostró contento con su rendimiento. "Aún necesita mejorar detalles para acoplarse al equipo, pero lo vi muy motivado y aportó", indica. No pudieron jugar, al estar tocados, ni Muratovic ni Vujovic.

Moyano no salió contento con sus jugadores del encuentro disputado la tarde-noche del miércoles, asegurando que "faltó intensidad y actitud". Reconoció, eso sí, que están finalizando las dos semanas de más carga de trabajo de la pretemporada y eso se pudo notar en el cansancio de sus jugadores.

La rueda de partidos continúa y el Cangas disputa, hoy y mañana, el prestigioso Torneo de O Rosal. Esta tarde, a las 19.00 horas, disputa las semifinales ante el Maia-Ismai portugués. El choque será a las 19.30 horas. El míster espera contar ya con Muratovic y Vujovic, pues su evolución está siendo positiva.

La próxima semana, ya con entrenamientos más suaves y con el horizonte del comienzo de la Liga Asobal, se disputará la final four de la Copa Galicia.