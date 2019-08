Meira considera "imposible" el playoff

El penúltimo fin de semana de la Liga Galega de Traiñeiras dejó a un CR Ares mucho más reforzado en el liderato, con 107 puntos frente a los 102 de la SD Tirán. Los coruñeses ganaron tanto en Muros como en Meira. En lo que respecta a las traineras moañesas, desde la SD Samertolaméu valoran positivamente el segundo puesto logrado el domingo como locales y aspiran a cerrar el fin de semana, en el Trofeo Teresa Herrera, el campeonato regular con buen sabor de boca. Su entrenador, Dani Pérez, reconoce que a falta de solo una regata puntuable para la Liga -la del sábado- levantar los cinco puntos que le separan del segundo puesto es "prácticamente imposible. Aunque haya opciones matemáticas, requeriría un pinchazo muy grande tanto de Mecos como de Tirán. No es probable viendo la tendencia de resultados de esta temporada. Ya no estamos, por lo tanto, pensando en el playoff de ascenso, sino centrados en confirmar en A Coruña las buenas sensaciones que mostramos el domingo en casa", apunta Pérez.

Sobre la regata en la que fueron locales, el entrenador de los de Meira señala que "se notó un punto más de motivación en la tripulación. Llevamos toda la temporada remando a buen nivel pero siempre nos cuesta pasar a Tirán y Mecos. Esta vez lo conseguimos e incluso nos acercamos a Ares más de lo habitual", indica. Si bien los de Samertolaméu lamentan llegar al último fin de semana de competición sin haber levantado ninguna bandera este verano, Dani Pérez reconoce que "un segundo puesto como el de este domingo sabe a victoria, teniendo en cuenta lo fuerte que está Ares". Asegura que en la regata del domingo "no tuvimos ningún error gordo".

En lo que respecta a la SD Tirán, el sábado perdió un punto con respecto a Mecos y el domingo lo recuperó, cerrando el fin de semana en el segundo puesto y con una ventaja de dos puntos sobre Mecos. El entrenador, Benjamín Vázquez "Benji", pone en valor el segundo puesto a falta de una sola regata puntuable. "Ahora nuestro objetivo tiene que ser conservar la posición el sábado y sellar la participación en el playoff de ascenso. Sobre las opciones de recortar en solo una jornada cinco puntos a Ares, el míster de Tirán no lo considera realista. "Lo básico es que no se nos escape el segundo puesto porque Ares está a un nivel muy alto para pensar en su pinchazo". Benji señala que el sábado en Muros, le perjudicó remar por las calles de fuera, "aunque también es cierto que no hicimos una buena regata", concluye.