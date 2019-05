Llegué a Cangas la temporada pasada con una situación deportiva complicada pero eso no me hizo dudar: en Cangas ninguén se rende y yo no defraudaría en ese aspecto, lo daría todo para conseguirlo.

Los que me conocen saben que los retos me apasionan y que me motivan a descubrirme, reinventarme y crecer como entrenador. El objetivo se cumplió y con él una nueva temporada en Asobal. Este año ha sido muy duro y difícil, aunque los resultados no lo reflejen. Se aprendió a sufrir, se aprendió a ganar y todo siempre con el apoyo incondicional de un O'Gatañal lleno en todos los partidos, y con una marea azul incansable. Pienso que el equipo ha sabido competir sacando puntos contra equipos de la tabla alta, y disfrutando de los derbis con fuerte carga emocional que se lucharon y se ganaron como un gran equipo. En cangas no hay estrellas, hay jugadores que luchan para el beneficio del conjunto, del cual tengo que agradecer su implicación en todo momento.

Yo, que llevo el balonmano en la sangre, me gusta trabajar desde una metodología de balonmano moderno que me permitió cumplir los objetivos. Me desviví por este proyecto, invirtiendo dinero propio sabiendo las limitaciones económicas del club, porque creía que lo merecía y resultó acertado.

Para evolucionar se tienen que hacer cambios conscientes que sólo arriesgando se puede mejorar. Por este motivo hemos decidido cerrar este ciclo y afrontar nuevos proyectos. Aquí finaliza una etapa, y con lágrimas en los ojos escribo estas líneas para agradecer de manera intensa y emotiva a Manuel Camiña, a la directiva, al cuerpo técnico, jugadores y aficionados la confianza depositada en mí. Me voy con tristeza pero al mismo tiempo satisfecho por haber cumplido los objetivos durante 2 campañas, Cangas sigue en Asobal!! Ahora llegó el momento de buscar nuevos retos y nuevas aventuras que como entrenador me motiven.

No quiero dejar de lado a mi familia (Natalia y Marçal), siempre habéis estado a mi lado en los momentos buenos y no tan buenos, dando apoyo y moral para seguir adelante. Solo puedo daros las gracias y deciros que os quiero mucho.

Deseo lo mejor al Club en los próximos años. Que la humildad, el trabajo y esta magnífica afición os lleven a cumplir nuevos objetivos. Me llevo la gratitud y el apoyo de muchos y la posibilidad de reencontrarnos en un futuro próximo, esto solo es un punto y aparte y no un punto y final.

Muchas gracias a todos y no olvidéis: En Cangas ninguén se rende!!