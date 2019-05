El Mensajero acude a Cangas con las bajas de Vallejo y del goleador Yeray

El goleador Yeray y el mediocentro Vallejo serán las notables bajas con las que comparezca el Mensajero esta tarde en el campo de O Morrazo. El conjunto que entrena José Antonio Robaina realizó ayer sábado en el Silvestre Carrillo su último entrenamiento, luego almorzaron el propio campo, para coger un avión que les llevó desde el aeropuerto de Mazo, a Madrid Barajas y luego a Santiago de Compostela. Llegaron sobre las 9 de la noche a Vigo, donde estaba su hotel de concentración. Robaina, desplazo a 16, jugadores, que son Neftalí y Kilian como porteros; Óscar, Jaime, Orlando, Azael, Omar, David, Alberto, Vianney, Álex, Víctor, Piti, Kai, Alozie y Camacho. Son bajas Vallejo, por lesión, y el goleador y capitán Yeray por problemas laborales, que se han quedado en La Palma, según informa José Barroso, de El Día Tenerife.

José Antonio Robaina busca hoy ante el Alondras, un resultado que le permita cerrar la eliminatoria en el Silvestre Carrillo. El técnico comentó cómo va a jugar su equipo hoy ante el Alondras. "Lo primero será el no cometer errores y jugar con mucha cabeza, queremos traer a casa la eliminatoria abierta, y para ello habrá que estar centrados, ellos tiene un buen equipo", dice. Sobre las bajas apunta que "no podemos estar ahora quejándonos de los que no están, Vallejo, tiene problemas físicos y Yeray no puede viajar por problemas laborales, es lo que hay, y nosotros no podemos hacer nada más". Sobre el rival apunta que "el Alondras repite liguilla, y será porque esta haciendo bien las cosas, igual que nosotros, por eso hay que tener cuidado y sobre todo no cometer errores".