El deber cumplido del Frigoríficos

Por segundo año consecutivo al Frigoríficos del Morrazo le sobrará la última jornada en la Liga Asobal. El sufrimiento del Cangas se detiene antes de lo previsto para que los hombres que dirige Magí Serra disfruten de un final de temporada tranquilo y sin los apuros a los que históricamente han estado sometidos. El duelo del sábado ante el Ángel Ximénez Puente Genil será un trámite entre dos escuadras que han estado peleando por la permanencia durante todo el año.

Tras la tensión del decisivo choque ante el Teucro Condes de Albarei, finalizado con victoria y salvación canguesa (25-24), Serra concedió cuatro días de descanso a los suyos. El Cangas no regresará a los entrenamientos, pues, hasta mañana, cuando hará la única sesión de trabajo en O Gatañal. El viernes la expedición canguesa se desplazará ya hacia tierras andaluzas para velar armas de cara al encuentro del sábado a partir de las 17 horas en el pabellón municipal Alcalde Miguel Salas, que será dirigido por los asturianos Álvarez Menéndez y Friera Cavada.

Ayer la plantilla y el cuerpo técnico aprovecharon la jornada para celebrar una comida de confraternización, sufragada por las multas que se han abonado a lo largo de la temporada por cuestiones como retrasos a la hora de asistir a los entrenamientos, etcétera. A ella asistieron todos los pupilos de Serra y no faltó el buen humor, aderezado por viandas como un arroz de marisco, zamburiñas y pulpo.

El acto sirve asimismo para decir adiós a un jugador como el argentino Franco Gavidia, que forzó para disputar unos minutos en el derbi y despedirse de la afición sobre la pista, igual que semanas antes lo había hecho a través de las redes sociales. El defensor que llegó a Cangas procedente del Villa de Aranda pretende dar un paso adelante en su trayectoria deportiva y vestirá la camiseta del Anaitasuna. Gavidia no viajará a Puente Genil, toda vez que continúa recuperándose de la lesión sufrida en su mano derecha y no tendría sentido forzar más en un partido que ya no tiene ningún tipo de trascendencia para el futuro del Frigoríficos en la máxima categoría del balonmano español.

El único interés para los cangueses será el de mantener la decimotercera posición que ocupan en la actualidad con 18 puntos en su casillero y uno de ventaja precisamente sobre el que será su próximo rival. Puntuar en Andalucía significaría conservar ese puesto y tener opciones de igualar o incluso superar la puntuación de la pasada temporada, cuando se cerró la Liga con 19 puntos. Los cangueses quieren poner el broche de oro a una temporada en la que han ido de menos a más, cerrando la primera vuelta con tan solo 7 puntos para totalizar ya 11 en la segunda vuelta, manteniéndose casi siempre fuera de las dos últimas plazas que suponen el descenso a la División de Honor Plata.