Serra: "Dependemos de nosotros"

La derrota del Frigoríficos en Pamplona unida al triunfo del Teucro ante el Liberbank Cuenca ha apretado la lucha por eludir el descenso en Asobal. La distancia entre cangueses y pontevedreses es ahora de solo dos puntos a falta de cuatro jornadas para la conclusión del campeonato. Sin embargo, en Cangas reina la tranquilidad y su entrenador, Magí Serra, subraya que "dependemos de nosotros mismos".

"Hace semanas que ya dijimos que esto iba a ser muy largo y que los rivales no podían estar toda la segunda vuelta sin puntuar. No es algo que nos preocupe. Nosotros tenemos que ir partido a partido y hacer lo nuestro", afirma el preparador. Lo cierto es que hace un par de semanas la distancia entre el Frigoríficos y su rival era de cinco puntos y la permanencia parecía prácticamente sentenciada. Ahora, los teucristas sueñan con la remontada. "Los rivales también juegan. Sabíamos que de momento no habíamos conseguido nada". Eso sí, asume que los cinco puntos de renta le están permitiendo a los suyos gestionar un calendario especialmente áspero, en el que ya se han medido a Logroño La Rioja y Anaitasuna, y en el que aún faltan Ademar León y Fraikin Granollers. "Ese colchón nos sirve para trabajar", asegura el preparador.

Lo que parece cada vez más probable es que el derbi que ambos conjuntos disputarán el en el pabellón de O Gatañal será de todo menos intrascendente. "Puede que sea un partido importante, no lo sé. Pero lo que sí que hemos de tener en cuenta es que quedan dos semanas antes en las que hay que competir a tope y seguir jugando como hasta ahora, a muy buen nivel", afirma el técnico catalán.

Ademar y Granollers, señala, serán dos rivales que se estén jugando "mucho", ni más ni menos que la clasificación europea, y luego vendrán los duelos ante dos rivales directos por la salvación como Teucro y Ángel Ximénez Puente Genil. "Todo lo que consigamos antes de estos dos últimos encuentros bienvenido será, pero tenemos que ir paso a paso y no mirar mucho más adelante", manifiesta. Del cuadro leonés, una de las bestias negras canguesas desde su primer ascenso a la Asobal, apunta que "es un equipo difícil, que está luchando por la zona alta de la clasificación y que estuvo cerca de sorprender al Barcelona. Ha cambiado de técnico y eso a veces es un plus para los jugadores".