"Peor no podemos estar", dice Fernández

La derrota ante el Paiosaco deja al Alondras sin estrenar su casillero de puntos tras la disputa de las dos primeras jornadas, una situación que preocupa moderadamente a Antonio Fernández. "No es el arranque soñado pero aún nos podemos recuperar. Nuestra pretemporada fue extraña por las bajas, jugadores importantes llegaron con pocos entrenamientos y ahora sí tenemos urgencia de puntos", afirma.

De la comarca de Bergantiños salió bastante descontento el preparador de los cangueses. "El equipo estuvo muy plano, con poca profundidad, el balón nos quemaba", apunta, antes de añadir que "nos contagiamos y no supimos apretarles bien. Ellos hicieron un fútbol sencillo, jugando directo con sus delanteros, pero nuestros mediocentros no llegaron a los segundos balones". La lectura que hace Antonio Fernández es que "tenemos que reinventarnos". Y ahí apeló a la experiencia de los futbolistas de la pasada campaña. "Quien tiene que tirar del carro es el núcleo duro del año pasado. Ellos son la base del equipo y si no están a buen nivel ellos no podremos estar todo lo bien que queremos", afirma.

Con todo, Fernández subrayó que "el lunes trabajamos bien. Ahora tenemos un número idóneo de jugadores y si estamos todos sanos nadie tendrá el puesto seguro".