"Sabemos que debemos pelear en cada regata hasta la última palada"

Después de lograr recortar puntos una vez más a San Juan, el ambiente era optimista en la tripulación de la SD Tirán. El remero Kevin González volvió a tomar la palabra para explicar "lo bien que nos sentimos en los largos de popa. Además, esta semana entrenamos mucho las salidas, porque siempre perdíamos muchos segundos en el primer largo. No lo corregimos del todo pero dimos la primera virada a solo dos o tres segundos de San Juan. Fue una mejoría clara", indica.

Hoy vuelven a remar en aguas de Zarautz. "Las condiciones cambiarán porque por la mañana la marea estará subiendo, en vez de bajando, y las sensaciones serán muy distintas. Hay que ver cómo afecta", apunta Kevin González.

Eso sí, el remero asegura que no lanzan las campanas al vuelo pese a que suman ya ocho regatas consecutivas por delante de San Juan. "La regata de manaña -por hoy- es una oportunidad para dar el salto y por lo menos igualarles en la clasificación, pero lo que sabemos es que no podemos permitirnos errores y que no vamos a dar nada por ganado hasta la última palada. Tenemos que seguir peleando".

Indica que esta mañana deben "hacerlo todo muy bien otra vez. San Juan se quedó sin margen para fallar, pero nosotros tampoco lo tenemos. Y si perdemos algún punto hay que recuperarlo en la siguiente jornada", concluye.

Moaña

Tras resolverse la bandera de Zarautz, la Liga Eusko Label visitará aguas gallegas la próxima semana. El siguiente sábado Tirán será el organizador y en aguas de Moaña espera dar la vuelta a su situación de colista y ganarse el derecho a pelear en el playoff final por seguir en la máxima categoría del remo.

Si Tirán se clasifica para el playoff es muy posible que se mida en él con la otra embarcación moañesa, la SD Samertolaméu, que aspirará de nuevo al ansiado ascenso para remar junto a las mejores traineras de Euskadi.