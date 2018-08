Dani Pérez: "La temporada del equipo es de sobresaliente"

El técnico de la trainera de Meira no quiere de momento pensar ni en la clasificatoria de la regata de la Bandera de La Concha, que reconoce que este año será "casi imposible", ni en el "play off" de la ACT, dentro de un mes. "Lo importante es acabar con buenas sensaciones la liga, si lo conseguimos seguro que eso también nos ayuda en los físico", apunta. Pérez pone incluso nota a sus remeros, que cree que hasta el momento han hecho una temporada de sobresaliente. "El batacazo de Coruxo [en la Bandera Concello de Vigo] fue bastante duro. Nos obligó a ponernos las pilas porque caimos al tercer puesto y tuvimos que recuperar puntos. Nos generó cierta tensión a nivel mental porque sabíamos que no podíamos fallar y la reacción del grupo fue muy buena", manifiesta el técnico, que también alaba el protagonismo y rendimiento de los remeros de primer año.