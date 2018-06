El central Aitor Díaz anuncia que abandona el fútbol

Era un secreto a voces y tras la conclusión de la temporada se ha hecho oficial. Aitor Díaz abandona la práctica del fútbol por cuestiones de índole laboral y familiar. El poderoso central marinense se convierte en la primera baja del Alondras de cara a la próxima temporada en una decisión más que meditada. "No tengo ganas de dejarlo, pero no puedo compaginar el fútbol con el resto de mi vida. Tengo un trabajo con responsabilidades que no me permite seguir jugando", afirma, antes de añadir que el capítulo familiar -tiene dos hijos- tiene un peso tan importante o incluso mayor en su planteamiento.

Iván Pérez, por su parte, también medita colgar las botas por idénticas razones, si bien por el momento la decisión del fino mediapunta santiagués aún no es oficial.