Adiós al guardián argentino

Llegó en diciembre de 2020, en plena pandemia, procedente del Ballester, club que en los últimos años estuvo entre los equipos más importantes de su Argentina natal. Ahora, Tomás Villarroel opta por cambiar de aires a partir de la próxima temporada después de haber rendido a un gran nivel en la portería del Disiclín Balonmán Lalín. Ayer, reconocía que había sido un asunto muy meditado porque “es algo que tengo que hacer para mí, sobre todo para demostrarme que deportivamente puedo llegar a otro nivel. Creo que tengo que buscar otros objetivos y hay que aprovechar el momento porque, después, uno llega a viejo y se arrepiente de no haber hecho algunas cosas”, explica de manera reposada.

El todavía jugador del Disiclín ya ha comunicado tanto a los directivos como al cuerpo técnico su baja para el próximo campeonato y apuesta por tomárselo con calma a la hora de encontrar un lugar donde poder llevar a cabo su objetivo. Al respecto señala que “de momento no tengo destino. Estoy buscando y ya hay algunas opciones, pero nada definitivo”. Eso sí, Tomás apunta alto a la hora de elegir donde mejorar desde el punto de vista deportivo. El portero indica que “me gustaría jugar en Plata y no descarto ninguna opción fuera de España también. Es algo que todavía no está decidido porque hay muchos clubes que están cerrando plantillas porque ya no se juegan nada a estas alturas de la temporada. La verdad es que estoy esperando sobre todo fases de ascenso y otro tipo de ofertas fuera”.

Vida social

En el momento de su despedida, Tomás hace balance de su estancia en la capital dezana desde un punto de vista muy positivo. “Siempre lo voy a decir. Nunca tuve una vida tan social como la vivida en Lalín. Este pueblo me devolvió un poco las ganas de volver a jugar. Me sentí tan acogido y tan aceptado por todo el mundo tanto deportiva como socialmente que me cuesta mucho tomar la decisión de dejar el club”, asegura. El arquero argentino añade al respecto que “estos años que pasé en Lalín sirvieron para hacer amigos y relaciones que no las cambiaría absolutamente por nada. De hecho, si en el futuro me quisiera quedar en España y tuviera que volver a algún lado, sería a Lalín, donde tengo a mi gente. Eso es algo que tengo claro”.

Asimismo, junto a conocerse su marcha del Disiclín en la próxima campaña, el propio Tomás Villarroel también desvela que no hace demasiado tuvo opciones de cambiar de equipo mientras insiste en la firmeza de su determinación: “La decisión ya estaba tomada desde hace algún tiempo. Además, el año pasado ya había rechazado una oferta para jugar en Lanzarote”.

“Xoel podría acompañar a Iago en la portería ”

La pelota está ahora en el tejado del Disiclín, que tendrá que paliar la marcha de Tomás. El propio jugador reconoce que “no me gustaría que haya problemas en la portería por mi marcha, pero no puedo ir en contra de mi decisión personal”. Y apunta varias opciones para solucionar el problema: “Yo creo que en la base hay jugadores que pueden llegar, Xoel, sobre todo. Es un chico pequeño pero si no hay otra opción tendrá que acompañar a Iago en la portería. También está la gente del Loriga. No sé si se puede hablar con ellos para que vengan a reforzar la portería. Es algo que no puedo controlar”.

La renovación de Cacheda, encarrilada

Y mientras todo esto sucede, en el seno del Balonmán Lalín se da por hecho que Pablo Cacheda y su cuerpo técnico continuarán una temporada más en el Arena dirigiendo los destinos de los rojinegros. Al parecer, quedarían pocos flecos por ultimar de unas conversaciones muy avanzadas mientras se incrementan los contactos en la semana de descanso para ir perfilando el próximo campeonato en cuanto a jugadores de categorías Sénior y Juvenil, y también el organigrama técnico del club.